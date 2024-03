Pará terá 376 obras e empreendimentos do PAC Seleções em 138 municípios

O Pará será contemplado com 376 obras e empreendimentos do PAC Seleções, que serão executados em 138, dos 144 municípios paraenses, o equivalente a uma cobertura de 98% das cidades do estado. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (7), pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a divulgação do resultado de 16 das 27 modalidades previstas no edital, nos eixos Saúde, Educação, Ciência e Tecnologia e Infraestrutura Social e Inclusiva.

Confira a distribuição das obras:

160 na área de saúde, entre policlínicas, Unidades Básicas de Saúde (UBS), maternidades, ambulâncias e outros;

177 na de educação: escolas em tempo integral, creches, escolas de educação infantil e transporte escolar;

25 na área de esporte: espaços esportivos comunitários.

14 na de cultura: projetos de engenharia em patrimônio histórico e CEUs de cultura (centros de cultura).

A divulgação ocorreu durante a manhã em um evento no Palácio do Planalto, em Brasília. Na ocasião, o governo federal destacou que o Pará teve participação ativa no Novo PAC Seleções, inscrevendo propostas em todas as modalidades. A estimativa é que as obras e empreendimentos do PAC Seleções beneficiem 7,9 milhões de paraenses. As obras contempladas pelo programa foram selecionadas entre uma série de propostas enviadas pelos municípios ao governo federal.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, enfatizou durante o evento que mais anúncios serão feitos em breve para outras obras, ressaltando a disposição do governo em cooperar com os prefeitos, independentemente de filiação partidária. Costa destacou uma mudança de paradigma, passando de uma relação conflituosa para uma colaboração efetiva. Além disso, destacou que houve aumento de 20% nos investimentos em infraestrutura, e que as operações de crédito de bancos públicos ultrapassaram as dos quatro anos anteriores.

Ao todo, o PAC Seleções aportará R$ 23 bilhões em 6.778 obras e equipamentos por todo o país. Estes recursos serão direcionados para construção e revitalização de diversas infraestruturas públicas, como Unidades Básicas de Saúde, maternidades, escolas em tempo integral e patrimônios históricos. O novo anúncio que deve ser feito nos próximos dias é para as obras abraçadas pelo Ministério das Cidades, que precisou realizar uma análise mais profunda das propostas apresentadas.

Novo PAC Seleções

O Novo PAC Seleções foi lançado no dia 27 de setembro de 2023 quando foram anunciados investimentos de R$ 65,4 bilhões para seleções de obras e empreendimentos com participação dos estados e municípios. O valor total destinado ao Novo PAC Seleções é de R$136 bilhões e a segunda etapa do programa deve ser lançada em 2025. O recurso está contemplado no investimento total do Novo PAC que é de R$ 1,7 trilhão.

Distribuição dos recursos do PAC Seleções:

Água para todos - R$ R$ 4,84 bi

Cidades sustentáveis e resilientes - R$ 40,04 bi

Educação, Ciência e Tecnologia - R$ 9,24 bi

Infraestrutura Social e Inclusiva - R$ 1,21 bi

Saúde - R$ 9,89 bi

O Novo PAC Seleções expandiu o formato para que cidades e estados pudessem apresentar as principais necessidades e prioridades da população. Os projetos selecionados complementam as obras já divulgadas em agosto de 2023, durante o lançamento do Novo PAC. O objetivo, de acordo com o governo federal, é gerar emprego e renda e reduzir desigualdades, a partir de projetos comprometidos com a transição ecológica, a neoindustrialização, o crescimento inclusivo e a sustentabilidade ambiental.

Obras devem incrementar setor da construção civil

O anúncio das 376 obras e empreendimentos do PAC Seleções, abrangendo 138 municípios paraenses, é visto com expectativas pela Construção Civil. O setor, em 2023, foi responsável por 79.956 admissões e 72.049 desligamentos, com um saldo de 7.907 postos de trabalho. Projeta-se que a execução dessas obras demandará uma quantidade substancial de mão de obra, com grande potencial para a geração de empregos no setor.

Além disso, a expectativa é de que o aumento da atividade no setor também impulsione a demanda por materiais de construção, equipamentos e serviços relacionados. Empresas que fornecem materiais como cimento, aço, madeira e equipamentos poderão ter um aumento nas vendas e na produção para atender às necessidades dos projetos em andamento. Da mesma forma, empresas de serviços, como engenharia, arquitetura e consultoria em construção.