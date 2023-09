Lula lança edital do Novo PAC Seleções para investimentos de R$ 65,2 bilhões em municípios

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou nesta quarta-feira (27) o edital do Novo PAC Seleções, uma modalidade do Programa de Aceleração do Crescimento voltada para atender às necessidades prioritárias apresentadas por estados e municípios em áreas cruciais como saúde, educação, infraestrutura social, urbana e mobilidade. O investimento previsto para a primeira etapa do programa é de R$ 65,2 bilhões.

Durante a cerimônia realizada no Palácio do Planalto, Lula enfatizou a importância de contratar trabalhadores locais para executar as obras do Novo PAC, ressaltando que um dos principais objetivos do programa é a geração de emprego e renda.

VEJA MAIS

“Quero pedir a compreensão dos prefeitos, dos governadores, dos empresários. Na medida do possível, na hora de contratar os trabalhadores, vamos saber se na comunidade tem gente para fazer a obra que vocês precisam, porque a gente gera emprego na comunidade, a gente gera desenvolvimento, gera comércio, a gente faz o dinheiro circular na comunidade. E vou dizer mais: a gente diminui a bandidagem na comunidade se a gente gerar emprego, salário e renda”, acrescentou.

Projetos de infraestrutura podem estimular o esporte e a leitura

Além disso, o presidente enfatizou que os projetos de infraestrutura podem estimular o esporte e a leitura, com a construção de quadras, equipamentos esportivos e bibliotecas. Ele expressou seu compromisso em incentivar a leitura, destacando a importância de manter as crianças engajadas em atividades educacionais.

Lula também destacou a participação direta dos governadores e prefeitos na escolha dos investimentos do Novo PAC, enfatizando a necessidade de priorizar o desenvolvimento independentemente de considerações políticas.

O edital do PAC Seleções ficará aberto de 9 de outubro a 10 de novembro para receber propostas dos governadores e prefeitos. A segunda etapa, com mais R$ 70,8 bilhões, será lançada no início de 2025 para que os novos prefeitos eleitos possam participar do programa. Os projetos abrangem diversas áreas, como infraestrutura urbana, saúde, educação, esporte, cultura e segurança, priorizando áreas com maiores carências.

O Novo PAC, com um investimento total previsto de R$ 1,7 trilhão, tem como objetivo principal gerar empregos, reduzir desigualdades sociais e regionais e acelerar o crescimento econômico, enquanto mantém um compromisso com a transição ecológica, a neoindustrialização, a inclusão social e a sustentabilidade ambiental. Os recursos virão de diversas fontes, incluindo o Orçamento Geral da União, o setor privado, empresas estatais e financiamentos, com previsão de aplicação até 2026 e além dessa data.