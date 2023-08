Lula destaca oportunidades de investimento no Novo PAC para países do brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ressaltou nesta terça-feira (22) a importância do novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) como uma oportunidade de investimento para os países que compõem o Brics – o bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China, além da África do Sul. Durante a abertura do Fórum Empresarial do Brics, na África do Sul, Lula mencionou que o PAC tem potencial para movimentar um total de US$ 340 bilhões.

Lula apresentou o PAC como um programa amplo que abrange a retomada de projetos paralisados, a aceleração daqueles já em andamento e a seleção de novas iniciativas. Ele enfatizou o foco em investimentos em infraestrutura, como rodovias, ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos, e também destacou a importância da geração de energia sustentável, incluindo solar, eólica, biomassa, etanol e biodiesel.

VEJA MAIS

Lula destaca necessidade de parceria entre governo e empresários

“Estabeleceremos parcerias entre o governo e os empresários em todas as áreas, sob forma de concessões, parcerias público-privadas e contratações diretas. Para que o investimento volte a crescer e gerar desenvolvimento precisamos garantir mais credibilidade, muita previsibilidade e estabilidade jurídica, política e social para o setor privado”, disse Lula

Além disso, Lula defendeu a utilização de uma moeda alternativa ao dólar para as transações comerciais entre os países do Brics. Ele destacou o papel do Novo Banco de Desenvolvimento (conhecido como banco dos Brics) como líder global no financiamento e como plataforma estratégica para promover a cooperação entre os países em desenvolvimento.

Lula também abordou a relação do Brasil com os países africanos, mencionando o vasto potencial de crescimento na África. Ele destacou as oportunidades para produtos brasileiros no continente africano, como alimentos, bebidas, petróleo, minério de ferro, veículos e manufaturas de ferro e aço.

Lula defende expansão das conexões marítimas e aéreas entre o Brasil e os países africanos

O presidente enfatizou a possibilidade de integração das cadeias produtivas e a agregação de valor de maneira sustentável, tanto nas transições energética quanto digital, bem como a colaboração nas áreas de agricultura e saúde.

Por fim, Lula defendeu a expansão das conexões marítimas e aéreas entre o Brasil e os países africanos. Ele ressaltou a falta de voos diretos entre cidades como São Paulo e Joanesburgo, Cairo ou Dacar, enfatizando a importância dessas conexões para o aumento do fluxo de pessoas, comércio e turismo.

O presidente compartilhou que há uma proposta do Conselho Empresarial dos Brics para o estabelecimento de um acordo multilateral de serviços aéreos entre os países do bloco, envolvendo as principais autoridades nacionais de transporte e aviação.