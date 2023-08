Brasil busca apoio chinês para entrar no Conselho de Segurança da ONU em troca de expansão do Brics

O Brasil acabou de colocar em negociação o apoio explícito da China para sua candidatura a membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) como uma das condições para a expansão do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), que é o chamado banco dos Brics.

As discussões entre o governo brasileiro e o resto do mundo, estão acontecendo neste primeiro dia da 15ª Cúpula dos Brics, que acontece em Joanesburgo, na África do Sul. A China e a Rússia estão pressionando os demais integrantes do bloco (Brasil, Índia e África do Sul) a acelerar o processo de adesão de outros países candidatos com intuito de fortalecimento.

Os negociadores brasileiros argumentam que é contraditório Pequim defender a ampliação do grupo de grandes países emergentes em nome de mudanças na governança global e, ao mesmo tempo, ser contra a reforma do Conselho de Segurança.

Apoio russo

Apesar de insistentes pedidos anteriores, a China nunca manifestou claramente que apoia o ingresso do Brasil. Outro integrante do Brics no Conselho, a Rússia já declarou antes seu apoio à candidatura brasileira.

Os brasileiros argumentam que a troca seria razoável porque na prática estariam entregando prestígio e acesso ao Brics em troca de uma mera declaração, um compromisso que poderiam exigir depois dos chineses. A expectativa de negociadores, porém, é que Pequim dificilmente fará essa concessão em favor da postulação brasileira. Isso porque a China trabalha nos bastidores contra a ampliação na prática dos membros permanentes do Conselho de Segurança.

Vale destacar ainda que os diplomatas que participam das tratativas dizem que o Brasil vai segurar o quanto puder a negociação. A decisão então caberá aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, Xi Jinping, Vladimir Putin (Rússia), Cyril Ramaphosa (África do Sul) e ao primeiro-ministro Narendra Modi (Índia).

Os negociadores já concluíram a fase de negociação do texto da declaração final de Johannesburgo. Agora, eles fazem a segunda leitura, para retirar propostas que não alcançaram consenso dos cinco membros. Resta pendente ainda o caderno de regras e critérios para a expansão do Brics, que deverá ser finalizado após o retiro dos líderes e incluído na declaração final da 15ª Cúpula do Brics.

