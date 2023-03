Dilma presidente do Brics: saiba o que é o Brics, o seu banco e quais países fazem parte do grupo

A ex-presidente Dilma Roussef vai assumir o cargo de presidente do banco do Brics. Ela vai comandar o banco que financia os projetos nos países que fazem parte do grupo. A sede da instituição fica em Xangai, na China. O mandato de Dilma irá até julho de 2025. Desta vez, cabia ao Brasil indicar um novo nome para comandar o banco.

Quais os países que fazem parte do Brics?



A própria sigla já responde em quase totalidade os países que fazem parte do Brics: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os cinco se uniram em 2006, durante uma reunião paralela à Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU).

Por que o Brasil faz parte do BRICs e quando ele entrou?



Desde 2006, a coordenação informal entre Brasil, Rússia, Índia e China (Brics) começou com uma reunião realizada em paralelo à Assembleia-Geral das Nações Unidas (ONU). Em 2007, o Brasil organizou uma segunda reunião que verificou o interesse desses países em aprofundar o diálogo. A partir de 2008, os chanceleres se reuniram e, a partir de 2009, os chefes de Estado e de Governo passaram a se encontrar anualmente, constituindo uma nova entidade político-diplomática. A África do Sul só entrou para o grupo em 2011.

O que os países do BRICs têm em comum?



Embora os cinco países não formem um bloco político ou uma aliança formal de comércio ou militar, têm negociado vários tratados de comércio e cooperação visando aumentar seu crescimento econômico. O Brics busca atuar em conjunto nos foros multilaterais, como a ONU e a Organização Mundial do Comércio (OMC), a fim de fortalecer as posições do grupo e democratizar a governança internacional. Eles também procuram firmar acordos em áreas como agricultura, ciência e tecnologia, cultura, governança e segurança da Internet, previdência social, propriedade intelectual, saúde e turismo.

O que é o Banco do Brics (NDB)?



O Banco dos Brics, ou o NDB (New Development Bank), é uma instituição financeira internacional criada pelos países membros do Brics: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. O objetivo do banco é financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em países em desenvolvimento.

O Banco dos Brics foi criado em um contexto em que muitos países em desenvolvimento enfrentavam dificuldades para obter financiamento para seus projetos de infraestrutura. Segundo o Banco Mundial, o déficit global de infraestrutura nos países em desenvolvimento é de cerca de US$ 1 trilhão por ano. Nesse sentido, o Banco dos Brics se propõe a preencher essa lacuna e oferecer alternativas aos tradicionais financiadores internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.

Quando surgiu o Banco do Brics?

Em 2014, durante a cúpula realizada em Fortaleza (CE), os países do Brics assinaram a criação do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), que tem por objetivo financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento sustentável em economias emergentes e em países em desenvolvimento. Em julho de 2015, o banco foi oficialmente inaugurado, com um capital de 100 bilhões de dólares.