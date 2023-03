Indicada pelo governo Lula, Dilma Rousseff é a nova presidente do banco do Brics

A ex-presidente da República Dilma Rousseff teve o nome aprovado, nesta sexta-feira (24), por um comitê do Novo Banco de Desenvolvimento para presidir a Instituição, também conhecida como "banco do Brics". Ela foi indicada ao cargo pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ficará no comando da instituição até julho de 2025.

O nome de Dilma foi aprovado após passar por uma espécie de sabatina com ministros da Economia da África do Sul, China, Índia e Rússia, países que junto com o Brasil fazem parte do agrupamento econômico. Ela ficará no lugar do também brasileiro Marcos Troyjo, diplomata indicado à presidência do banco do Brics por Jair Bolsonaro, no ano de 2020.

Responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição, o banco do Brics afirmou, em nota, que quando Dilma era presidente do Brasil, priorizou o combate à pobreza e deu ênfase à ampliação dos programas sociais criados nos mandatos de Lula entre 2003 e 2010.

"Como resultado de um dos mais intensivos processos de redução da pobreza na história do país, o Brasil saiu do Mapa da Fome da ONU", diz trecho do comunicado. Ainda segundo a instituição, Dilma defendeu o respeito à soberania de todos os países e a defesa do chamado multilateralismo; do desenvolvimento sustentável; dos direitos humanos; e da paz.

Durante o governo dela, diz o NBD, o Brasil também se fez presente em todos os fóruns internacionais sobre clima e proteção do meio ambiente, culminando em uma decisiva participação do Acordo de Paris. Para o banco, Dilma expandiu "significativamente" a cooperação entre o Brasil e diversos países da América Latina, da África, do Oriente Médio e da Ásia.

A sede do NDB fica em Xangai, na China, para onde Dilma Roussef deve viajar nos próximos dias.