Lula chega à África do Sul, onde participará da Cúpula do Brics

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desembarcou por volta das 5 horas (horário de Brasilia) desta segunda-feira (21) em Joanesburgo, na África do Sul, onde participará da Cúpula dos Brics – bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Esta será será a primeira reunião presencialmente desde o inicio da pandemia de Covid-19.

Além de Lula, são esperados os presidentes Cyril Ramaphosa (África do Sul), Xi Jinping (China), e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. O presidente da Rússia, Vladmir Putin, participará remotamente do encontro dos chefes de Estado do bloco. Ele não irá à África do Sul por causa do risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a Ucrânia.

Lula chegou a Joanesburgo acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e da ex-presidente Dilma Rousseff. A agenda dele no continente africano - que termina apenas no próximo domingo (27) - também inclui visitas a Angola e São Tomé e Príncipe.