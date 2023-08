Lula e Arthur Lira devem se reunir em reta final para reforma ministerial

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) articula uma reunião com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) A expectativa é de que os dois discutam a nova configuração dos ministérios do atual governo para abrigar o PP e o Republicanos.

De acordo com integrantes do governo, Lula deve decidir sobre as mudanças até sexta-feira (18). O presidente embarca para a África do Sul no domingo (20) e permanecerá a semana toda fora do país.

Lula vai participar da Cúpula dos Brics, grupo de países formado por Brasil. Rússia, Índia, China e África do Sul, e da cúpula presidencial da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, em São Tomé e Príncipe, além de visitar Angola.

A mídia tem noticiado a possibilidade do encontro entre Lula e Lira há alguns dias, o que não aconteceu ainda. Na terça-feira (15), Lira disse a jornalistas que conversa sempre com o presidente por telefone. O deputado também negou que tenha marcado um encontro presencial com o chefe do Executivo e que haja “pressão” sobre as possíveis trocas na Esplanada para abrigar partidos do Centrão.

Há alas no Planalto que também estão céticas quanto ao encontro presencial, principalmente nesta quarta-feira (16), devido ao jogo do Corinthians. O São Paulo venceu o time corintiano, de 2x0, pela semifinal da Copa do Brasil, na noite desta quarta-feira. Não se sabe se Lula assistiu ao jogo, ele costuma assistir as partidas do Corinthians.

Lula e Lira estiveram juntos em 4 de agosto, no Palácio da Alvorada, e se encontraram em 11 de agosto no lançamento do novo PAC, realizado no Rio de Janeiro.O governo também espera que a Câmara aprove na semana que vem o novo marco fiscal. Depende desta votação para enviar ao Congresso o orçamento de 2024 já com as novas regras. Caso contrário, terá que submeter o texto considerando ainda o atual teto de gastos.

Lira indicou, na terça-feira (15), que deverá colocar o projeto em votação, mas há questões políticas mal resolvidas entre o Congresso e o Planalto. Líderes do Centrão fizeram chegar a Lula a insatisfação pela demora na troca dos ministérios. Eles ameaçam não votar as propostas de interesse do governo, especialmente as novas regras fiscais, até que as mudanças sejam concretizadas.

O ministro Alexandre Padilha (Relações Institucionais) já confirmou que os deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) assumirão o comando de algum ministério. O problema ainda é saber qual.

O Planalto avalia criar o ministério das Micro e Pequenas Empresas para acomodar Costa Filho. Já Ciência e Tecnologia iria para Fufuca. O Centrão, porém, não está tendente a aceitar a proposta. Quer ministérios que tenham mais recursos na ponta, ou seja, que consigam executar mais emendas dos congressistas.

Lula se reuniu na noite de terça-feira (15) para discutir a questão com Padilha, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e os líderes do Governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), e na Câmara, José Guimarães (PT-CE).