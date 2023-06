Políticos paraenses se manifestam sobre possibilidade de reforma ministerial

A semana começou com intensa pressão de parlamentares sobre o governo Lula. Membros do chamado Centrão, principalmente do Partido Progressista (PP) e do União Brasil, exigem que o presidente da República dê início, ainda esta semana, a uma mini reforma ministerial. O objetivo é fazer com que o Executivo troque os titulares dos ministérios da Saúde e do Turismo, comandados atualmente por Nísia Trindade (ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz) e Daniela Carneiro (União Brasil), respectivamente. Os parlamentares argumentam que as trocas ajudariam Lula a ter mais apoio para aprovar projetos governistas na Câmara.

Na pasta do Turismo, as divergências entre a ministra Daniela Carneiro e os demais integrantes do União Brasil fizeram com que a legenda agisse junto à presidência para tentar substituí-la por outra indicação do partido. O mais cotado, caso o pedido seja atendido, é o parlamentar paraense Celso Sabino, que era um dos líderes do governo Bolsonaro na Câmara.

A ministra do Turismo ainda não se desfiliou oficialmente do União Brasil, mas seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Waguinho (Republicanos), declarou esta segunda-feira (12) que o União Brasil, através das figuras de Luciano Bívar e Antônio Rueda - presidente e vice-presidente da sigla, respectivamente - está tentando dar uma espécie de golpe no governo Lula, “impregnando-o de bolsonaristas”.

Sobre o Ministério da Saúde, os partidos do Centrão agem junto ao presidente da Câmara, Arthur Lira (Progressistas), para pressionar o governo Lula pela troca da atual ministra, Nísia Trindade. A intenção é conseguir trazer um ministério para o Partido Progressista (PP), que atualmente possui 49 dos 513 deputados estaduais e nenhum ministro. Na tentativa de convencer o presidente, os deputados do Centrão estão dispostos a indicar a médica Ludhmila Hajjar, que já recusou o cargo durante o governo Bolsonaro.

Apesar dos clamores do bloco do Centrão, o governo Lula, através do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negaram a existência de planos de reforma ministerial. No entanto, os governistas não descartaram a saída de Daniela Carneiro da pasta do Turismo, o que deu esperanças aos apoiadores de Celso Sabino.

LÍDERES DE PARTIDOS NO PARÁ SE MANIFESTAM

Cristiano Vale, presidente do PP no Pará, acha que um ministério para o partido faria bem ao Brasil (Agência Câmara)

No Pará, membros de partidos historicamente opostos, como o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Partido Progressista (PP), convergem para a substituição de Daniela Carneiro pelo paraense Celso Sabino. Em contato com a redação de O Liberal, o senador Beto Faro, presidente estadual do PT, e Cristiano Vale, presidente do PP, deram suas opiniões sobre o embate envolvendo Centrão e o governo Lula. Confira:

“Eu não tenho informação sobre troca no Ministério da Saúde, mas sei muito do Ministerio do Turismo. Há uma reacomodação do próprio União Brasil e o nome do Sabino é aquele que congregaria a maioria dos parlamentares. Sabemos que Lula fez negociação com os partidos e segundo as informações a ministra que está hoje no Turismo não teria a maioria dos parlamentares, até meso entre os próprios partidários. Então acho natural que o partido possa avaliar e fazer alteração. Se for o Sabino, para mim, do pará, achava uma boa, seria mais um ministro paraense. Mas isso é uma definição do próprio partido, que está dialogando com Lula. Isso faria com que a base do UNiao Brasil estivesse alinhada com Lula”, Beto Faro (PT).

“A informação que temos é que o presidente quer ampliar a base na Câmara e, junto com o presidente Arthur Lira, vai seguir esse caminho. Uma das discussões é que existe a possibilidade que o PP seja contemplado com um ministério, que pode ser o da Saúde, pois possui parlamentares que poderiam ajudar Lula na Câmara. Se acontecer, entedemos que é muito bom, mas sabemos também que boa parte dos membros mais radicais do PT não aceitam a possibilidade, por considerarem um partido muito bolsonarista. Para nós, do PP, seria excelente ganhar um ministério. Temos 52 (três estão licenciados do deputados federais e nenhum ministério, e esse é o grande argumento do partido. Quando vemos o trabalho de Lira, vemos que ele quer harmonizar e contemplar a todos. Acho isso bom para o Brasil” Cristiano Vale, presidente do PP no Pará.