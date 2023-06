Presidente Lula aceita indicação de Celso Sabino para o Ministério do Turismo, diz site

O deputado federal pelo Pará Celso Sabino (União Brasil-PA) deve comandar o Ministério do Turismo, no lugar da atual ministra, Daniela Carneiro. De acordo com o colunista Tales Faria, do portal UOL, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) comunicou a assessores que aceitou a indicação do parlamentar para a pasta. Ainda nesta semana, a troca no Ministério deve ser anunciada oficialmente. Mas, primeiro, Lula deve conversar com a ministra e seu marido, o prefeito de Belford Roxo (RJ), Wagner Carneiro, o Waguinho, que apoiou o petista nas eleições 2022.

Sabino foi indicado pela bancada do União Brasil na Câmara dos Deputados. A atual ministra ocupava o cargo como um dos três representantes da sigla no primeiro escalão do governo. Porém, o marido dela já deixou o União Brasil e se filiou ao Republicanos e a própria Daniela também declarou publicamente que sairá no partido.

O nome do deputado federal paraense para o Ministério tem o apoio presidente do União Brasil, deputado Luciano Bivar (PE), e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No Pará,o senador Beto Faro, presidente estadual do PT, comentou sobre a possibilidade de mudança no Ministério do Turismo, em entrevista ao Grupo Liberal. “Há uma reacomodação do próprio União Brasil e o nome do Sabino é aquele que congregaria a maioria dos parlamentares. Sabemos que Lula fez negociação com os partidos e segundo as informações a ministra que está hoje no Turismo não teria a maioria dos parlamentares, até mesmo entre os próprios partidários. Então, acho natural que o partido possa avaliar e fazer alteração. Se for o Sabino, para mim, do Pará, acho uma boa, seria mais um ministro paraense. Mas isso é uma definição do próprio partido, que está dialogando com Lula. Isso faria com que a base do União Brasil estivesse alinhada com Lula”, declarou.

Nesta segunda-feira, em entrevista ao Estúdio i, da GloboNews, Waguinho acusou o União Brasil de golpe por tentar tirar sua esposa, Daniela Carneiro, do Ministério do Turismo. “É uma retaliação ao governo Lula, [o União Brasil] quer impregnar o governo Lula de bolsonaristas. Na verdade, Bivar e Rueda não têm poder de entregar voto nenhum [a favor do governo], isso é uma grande mentira”, declarou.

Ministros paraenses

O governo Lula contra com dois ministros paraenses: Jader Filho, que está à frente do Ministério das Cidades, e Waldez Góes, da pasta da Integração e Desenvolvimento Regional, que nasceu em Gurupá, no Pará, mas tem extensa trajetória política no estado vizinho Amapá, onde foi deputado estadual e governador por quatro mandatos. Caso a nomeação de Sabino se confirme, ele será o terceiro paraense no comando de um ministério na atual gestão.