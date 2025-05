Com ausência de Lula, Sindicatos realizam ato de 1º de maio em SP pautado no fim da escala 6x1

Com ausência do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), centrais sindicais realizam ato em comemoração ao Dia do Trabalhador neste momento na Praça Campo de Bagatelle, em frente ao Aeroporto Campo de Marte nesta quinta-feira, 1, na zona norte da cidade de São Paulo. Representando o governo federal, comparece ao evento o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, que chegou por volta das 11h30.

A organização do evento é da Força Sindical, CSB (Central dos Sindicatos Brasileiros, CTB (Central dos Trabalhadores(as) do Brasil, UGT (União Geral dos Trabalhadores) e Nova Central Sindical de Trabalhadores e Pública - Central do Servidor. A CUT participa como convidada, tanto na capital paulista quanto em ato no município de São Bernardo.

Todos os presidentes de centrais sindicais que subiram ao palco até o momento, como Sérgio Nobre, o Miguel Torres, Antônio Neto têm defendido a atenção em torno das pautas que tramitam no Congresso Nacional. Sobretudo, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 8/25 que propõe a redução da jornada de trabalho, de modo a acabar com a escala 6x1. O tema da isenção do Imposto de Renda para Pessoa Física (IRPF) para quem ganha até R$ 5 mil também foi mencionado.

Na noite de ontem, o presidente Lula falou sobre a jornada de trabalho atual durante o pronunciamento oficial pelo Dia do Trabalhador. A declaração foi uma prévia do tom do evento de hoje. "Está na hora do Brasil dar esse passo, ouvindo todos os setores da sociedade, para permitir um equilíbrio entre a vida profissional e o bem-estar de trabalhadores e trabalhadoras", disse.

Apesar da grande quantidade de espaços vazios, há vários shows previstos. Entre os artistas convidados estão o Grupo Pixote, Sampa Crew e Nando Moreno.