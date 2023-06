União Brasil pressiona por saída de Daniela Carneiro do Turismo; Celso Sabino pode ficar no lugar

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem sofrido pressão diante da possível troca no comando do Ministério do Turismo, hoje sob o comando de Daniela Carneiro, esposa do prefeito de Belfort Roxo, Waguinho (Republicanos). O deputado federal paraense Celso Sabino, do União Brasil é o mais cotado para assumir a pasta no lugar de Daniela, que está de saída do partido.

Lula já teria dado aval para a mudança, mas está sendo pressionado pelo PT do Rio e aliados do governo. Eles lembram que Sabino apoiou o ex-presidente Jair Bolsonaro, enquanto Waguinho se manteve ao lado de Lula no segundo turno das eleiões 2022.

Porém, de acordo com o colunista Valdo Cruz, da GloboNews, o União Brasil vai alertar o governo que se a troca não for efetivada, a infidelidade dos parlamentares da sigla às propostas do governo pode aumentar. Até agora, o partido não demonstrou fidelidade a Lula. Mas o argumento dos líderes do União Brasil é que, se esse for o critério, o governo deveria deixar de se aproximar do presidente da Câmara, Arthur Lira, e demitir vários assessores nomeados em postos de segundo escalão que também foram bolsonaristas.