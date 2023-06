Lula dá aval ao União Brasil para troca no Turismo e Celso Sabino deve assumir Ministério, diz site

O deputado federal pelo Pará Celso Sabino (União Brasil) deve assumir o Ministério do Turismo no lugar de Daniela Carneiro, atual titular da pasta. De acordo com o portal Poder 360, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu aval para a cúpula do partido União Brasil fazer a mudança no comando do Ministério. Porém, o convite a Sabino ainda não foi feito oficial - a expectativa é de que isso ou uma possível mudança de rota ocorra na próxima semana.

Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), marido de Daniela e prefeito em 2º mandato de Belford Roxo, demonstrou insatisfação com a troca e terá uma reunião com o presidente Lula. Ele apoiou a candidatura do presidente no ano passado em Belford Roxo, onde o petista venceu Jair Bolsonaro (PL). Nesta quarta-feira (7), o prefeito se reuniu com Sabino para tentar negociar a permanência de sua mulher no cargo.

Além do Turismo, o União Brasil tem ainda os ministérios da Integração Regional e Comunicações, mas apenas a pasta comandada por Daniela Carneiro está em negociação neste momento. A esposa de Waguinho é considerada distante da bancada do União Brasil e teria interesse em ir para o Republicanos. Ela move, junto a outros 5 deputados do Rio, processo para mudar de partido sem perder o mandato.

Waldez Góes, que está à frente do Ministério da Integração Regional, é aliado de Davi Alcolumbre, presidente da Comissão de Constituição e Justiça no Senado e que está responsável pela sabatina do advogado Cristiano Zanin, indicado por Lula para uma vaga no Supremo Tribunal Federal.

Já Juscelino Filho, ministro das Comunicações, é próximo ao líder do partido, Elmar Nascimento, que foi preterido na escolha de ministros.