Deputado Celso Sabino, do Pará, pode assumir o Ministério do Turismo

O deputado federal Celso Sabino (União-PA) está sendo cotado para assumir o Ministério do Turismo. Bastidores do Congresso Nacional apontam que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), seguem em tratativas para melhoria da governabilidade e articulação política. E uma das propostas seria que Sabino assumisse a pasta atualmente comandada por Daniela Carneiro, também do União Brasil, mas pelo Rio de Janeiro.

Celso Sabino teria procurado o governador do Pará, Helder Barbalho, para tentar apoio político para a indicação, devido à proximidade e contato do chefe do executivo estadual com o presidente Lula. Outros colegas parlamentares também estão sendo procurados para tentar garantir a indicação. Pelo Congresso Nacional, há rumores de que Lira já dá a mudança como certa e que deve ocorrer ainda neste mês. O destino de Daniela Carneiro ainda não está definido.

O União Brasil pode ainda integrar outros ministérios: Comunicações, para o deputado Juscelino Filho (MA); e Integração Nacional, com o ex-governador do Amapá Waldez Góes. Ambos contam com aval de lideranças da legenda para seguir no cargo, como aponta o colunista Igor Gadelha. Juscelino é ligado ao líder do União na Câmara, Elmar Nascimento (BA). Waldez é próximo ao senador Davi Alcolumbre (União-AP).