Sabino 'goza de grande prestígio', mas decisão sobre Turismo está com o governo, diz Bivar

O deputado federal Luciano Bivar (PE), presidente do União Brasil, afirmou que o deputado federal paraense Celso Sabino “goza de grande prestígio junto à bancada do partido", mas que a decisão sobre a ida dele para o Ministério do Turismo está com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). As declarações foram dadas em entrevista ao jornal O Globo, publicada nesta quinta-feira (8). Sabino é cotado para assumir a pasta do Turismo, no lugar de Daniela Carneiro. O órgão é um dos três ministérios que estão com o União Brasil, mas é o único que está em negociação nesse momento.

De acordo com o portal Poder 360, Lula já deu aval para a cúpula do partido fazer a mudança no comando do Ministério, mas o convite a Sabino ainda não foi feito oficial. “A bola e a caneta estão com o governo”, declarou Luciano Bivar, durante a entrevista. Para ele, a nomeação do parlamentar paraense asseguraria apoios a pautas do governo no Congresso.

Além do Turismo, o União Brasil tem as pastas da Integração Regional, comandada pelo também paraense Waldez Gós, ex-governador do Amapá,e das Comunicações, comandada por Juscelino Filho.

Ministros paraenses

Atualmente, além de Waldez Góes, que nasceu em Gurupá, no Pará, mas tem extensa trajetória política no estado vizinho Amapá, onde foi deputado estadual e governador por quatro mandatos, a equipe do primeiro escalão do governo Lula conta com outro paraense: Jader Filho, que está à frente do Ministério das Cidades. Se a nomeação de Sabino se confirmar, será o terceiro paraense no comando de um ministério na atual gestão.