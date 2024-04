Edmilson Rodrigues deixa Belém para cuidar do filho em estado grave de saúde

O prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (Psol) deixou a capital paraense para se dedicar aos cuidados do filho Arthur, que mora em Joinville, Santa Catarina. O anúncio foi feito pelo próprio gestor municipal, na tarde desta quinta-feira (11/04), por meio do seu perfil no X (antigo Twitter).

De acordo com a publicação, Arthur se encontra internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado gravíssimo. Edmilson afirmou que foi para a cidade “para dar todo carinho e apoio necessários”.

VEJA MAIS

O prefeito também agradeceu pelo apoio que recebeu. “Desde já agradeço a corrente de orações e energias positivas pela recuperação total do meu amado menino”, declarou.