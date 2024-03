PSOL pode expulsar vereadora que lançou pré-candidatura contra Edmilson

A crise em torno da possível pré-candidatura à reeleição do prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues (PSOL), está prestes a ter um novo desdobramento nos próximos dias. O nome do chefe do Executivo municipal recebeu o aval do PSOL para concorrer nas eleições de outubro, o que gerou discordância no próprio partido. Essa dissidência é liderada pela vereadora Professora Silvia Letícia, que se lançou como pré-candidata em oposição ao atual gestor. No entanto, a atitude desagradou aos dirigentes do partido, que planejam expulsá-la por infidelidade partidária.

Atualmente, a vereadora está sob investigação na Comissão de Ética interna por um procedimento que a acusa de "servir de âncora" para ataques da direita contra o PSOL, além de tomar posições contrárias à orientação partidária na Câmara Municipal.

O diretório municipal encaminhou à administração nacional uma denúncia, declarando ser "inadmissível que uma vereadora do PSOL utilize os espaços institucionais para dificultar ainda mais o cenário político que vivenciamos no município de Belém, frente às eleições municipais".

Em sua defesa, a vereadora argumenta que está apenas defendendo o estatuto do partido e alega ser vítima de violência política.

"A defendente não está no parlamento para defender um político, pois se este tiver cometendo erros irá denunciá-lo. E continuará mantendo a sua coerência com o Programa do Partido Socialismo e Liberdade, com a democracia e não com os políticos", diz.