Ministros do governo federal passaram virada de ano em Salinópolis, no Pará

Os ministros do governo federal Jader Filho (Cidades) e Sonia Guajajara (Povos Indígenas) estiveram juntos no Réveillon no Pará, no município de Salinópolis. O próprio Jader publicou em seu perfil do Instagram imagens ao lado da companheira.

VEJA MAIS

Também estiveram presentes a deputada federal Célia Xakriabá (Psol-MG) e a secretária dos Povos Indígenas do Pará, Puyr Tembé.

Na legenda, o ministro das Cidades escreveu: "Olha que legal, pessoal! Eu e @lalabarbalho encontramos aqui em Salinas minha colega de @governodobrasil, a ministra @guajajarasonia, a @celia.xakriaba e a secretária dos Povos Indígenas do Pará @puyr_p! Recepcionando neste lugar maravilhoso essas grandes mulheres. Vai se apaixonar por este paraíso, Soninha!", enfatizou.