Fafá de Belém critica velocidade de carros em Salinas: 'só um covarde acelera em cima de crianças'

A cantora Fafá de Belém criticou em suas redes sociais a velocidade dos veículos na praia do Atalaia, que fica no município de Salinópolis, região litorânea do Pará. A praia do Atalaia é um dos locais procurados pelos paraenses durante o períodos de final de ano que permite o tráfego de veículos na faixa de areia. Em setembro deste ano, a artista quase foi atropelada por um carro que estava no mesmo local.

"Estou indignada com a velocidade dos carros na praia do Atalaia. Até o caminhão da prefeitura passa correndo como se não houvesse o amanhã. Tem um carro branco que está tirando o fino das pessoas que estão na praia. Está doido? Bebeu? É maluco?".

Em outra postagem, a artista denunciou o veículo que estaria "tocando o pânico" nos banhistas e pede para a polícia do município comparecer ao local. "Alô, polícia de Salinas. O cara deve ser covarde, pois só um covarde acelera em cima de criança, animais e trabalhadores."

De acordo com Departamento de Trânsito do Pará (Detran), ações educativas estão sendo realizadas na PA-124, que fica na entrada de Salinas, e na PA-444, que dá acesso às praias do Atalaia e Farol Velho e na faixa de areia.