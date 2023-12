Espetáculo ‘Fafá - A filha do Brasil’ ganha o Brasil após ser inspirado em lives

Fafá de Belém vai para a terceira apresentação do espetáculo ‘Fafá - A filha do Brasil’. Visto em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e São Paulo, São Paulo, agora a paraense desembarca em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Ela se apresenta nesta quinta-feira (21), no Grande Teatro Sesc Palladium.

A artista se mostra em alto nível cênico, com referências à Amazônia, com destaque aos povos indígenas. ‘Fafá - A filha do Brasil”, apresenta temas de novelas e sucessos, clássicos como Abandonada e Vermelho e temas seus e de outros artistas, como Coração do Agreste (novela Tieta do Agreste), Nuvem de Lágrimas, em parceria com a dupla Chitãozinho e Xororó (novela Barriga de Aluguel), Foi Assim (novela Te Contei?) e ainda Aguenta Coração, de José Augusto (novela Barriga de Aluguel), O Amor e o Poder, de Rosana (novela Mandala) e Alma Gêmea, de Fábio Jr. (novela Alma Gêmea).

‘Fafá - A filha do Brasil’ é inspirada pela sua primeira transmissão ao vivo, realizada em junho de 2020, durante o período da pandemia. “A live de novelas nasceu da necessidade que eu senti de comunicação entre as pessoas com mais de 60 anos que estavam presas em casa durante a pandemia. Eu vi acontecer muita coisa para gente jovem, mas eu não me sentia representada pelos shows que estavam acontecendo virtualmente”, conta Fafá. “Foi uma aderência linda e, agora é a hora de viajar com esse projeto lindo por todo o Brasil e levá-lo para as grandes casas de espetáculos”, completa.

A cantora é uma das vozes mais marcantes da música brasileira. Em 1975, Fafá estava em um táxi quando ouviu, na rádio, sua gravação de Filho da Bahia, uma das mais pedidas. A música, incluída na trilha de Gabriela, colocou o país inteiro para dançar e, assim, seu nome ficou nacionalmente conhecido. Depois disso, a Fafá ficou conhecida por dar vida as tramas das telenovelas.

A paraense soma mais de 60 músicas em trilhas sonoras de novelas.

Divididos em dois atos e no bis, Fafá de Belém montou o espetáculo todo costurado na cronologia da sua carreira. O espetáculo começa com a canção “Indauê-tupã”, de 1976, assinada por Paulo André Barata e Ruy Barata. Depois vem “Pauapixuna”, de 1977, também dos dois compositores. As músicas marcaram a vida de Fafá quando ela deixou Belém para ganhar o Brasil.

O segundo ato do espetáculo é finalizado “Vermelho”, de 1996, de Francisco Ferreira da Silva. Depois vem o bis, que tem seis canções. ‘Fafá - A filha do Brasil’ termina com “Abandonada”, de 1996, escrita Michael Sullivan e Paulo Sérgio Valle. É impossível ler o nome dessa canção e não ouvir Fafá cantando nos nossos ouvidos.

A última apresentação do espetáculo, que ocorreu em São Paulo, teve trechos compartilhados no perfil do Instagram da cantora. “Viola Enluarada é uma das músicas que marcaram a minha vida. De Marcos & Paulo Sergio Valle, lançada em 1968 pela Odeon, num compacto, cantada em dupla por Marcos Valle e Milton Nascimento, eu me lembro até hoje da primeira vez que a ouvi. É uma das músicas mais emblemáticas de nossa história, com uma potência fora do comum. Ela está no meu novo show, #FafáAFilhaDoBrasil, e compartilho com vocês um trechinho da minha interpretação neste vídeo, captado pela minha filha @maribelem, no último sábado, no @teatrobradesco ❤️”, disse a cantora.