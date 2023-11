Fafá de Belém vira samba enredo da Império de Casa Verde e se emociona com homenagem; vídeo

A cantora Fafá de Belém vai ser a homenageada da escola de samba Império de Casa Verde no Carnaval de 2023. No último sábado (11), ela foi até a quadra da agremiação, em São Paulo, para ouvir em primeira mão o samba-enredo, que ganhou o título de “Fafá, a Cabloca Mística em Rituais da Floresta”, sendo desenvolvido pelo carnavalesco Leandro Barboza e pesquisa do enredista Tiago Freitas.

O hino irá trazer em sua letra a vida e a carreira da artista paraense. Nele, serão lembrados os laços de Fafá com os mitos amazônicos, além das suas tradições, festejos culturais e religiosos do Pará, povos originários e ribeirinhos.

Em uma publicação feita no Instagram, Fafá compartilhou a emoção de ouvir o samba-enredo pela primeira vez e a recepção que recebeu da comunidade. Além de mostrar como se divertiu na quadra ao cair na folia. Confira:

“Eu ainda não consigo acostumar o meu coração com tanto amor, com tanta devoção, com tanta dedicação e respeito da comunidade, dos membros da escola e da diretoria. É uma emoção que não consigo colocar em palavras. Foi linda a nossa festa ontem, está sendo lindo todo esse processo de preparação de um carnaval que vai trazer a minha terra amada pra avenida, e vai ser lindo o resultado final, com toda certeza”, escreveu na legenda.