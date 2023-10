Círio 2023: 'Não há espaço para disputas', diz Fafá de Belém após briga registrada na Motorromaria

Após uma briga generalizada que se formou durante o percurso da Motorromaria na tarde do último sábado (7), a cantora Fafá de Belém criticou o gesto neste domingo (8), em meio a procissão do Círio. Na fala, ela faz críticas às disputas de torcidas de futebol nesta época e destaca a importância do Círio de Nazaré.

"Não há espaço para disputas, para ofensas. É um momento de perdão, de amor. Não cabe, no Círio, disputa por causa de futebol. É uma falta de respeito com Nossa Senhora. Não existe e nunca existiu nesse Estado disputa se não fosse pelo amor", disse a artista.

O caso

De acordo com relatos de romeiros publicados nas redes sociais, a confusão teria sido iniciada por membros das principais torcidas de Remo e Paysandu. Nas imagens, é possível identificar torcedores com a blusa da Remoçada. Não foi possível confirmar, pelo vídeo, se os torcedores envolvidos do Paysandu são da Terror Bicolor.

Nas gravações compartilhadas nas redes sociais, é possível ver pessoas sendo espancadas, arremessos de capacetes indiscriminadamente e muita correria. Muitas crianças estavam no local no momento da briga. No momento em que os romeiros percorriam a avenida Nazaré, dois grupos com dezenas de pessoas começaram a se enfrentar, provocando um momento de pânico para todos que estavam presentes no local. Uma pessoa foi detida e apresentada na Seccional de São Brás.