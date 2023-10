Círio 2023: Professor de música paga promessa tocando safoxone da Sé até a Basílica

Participante do Círio há anos, o professor de música Carlos Paes realiza o trajeto, saindo da Igreja da Sé até a Basílica Santuário, tocando saxofone. Segundo ele, no passado, Deus e a Santa o ajudaram a decidir qual profissão seguir na vida.

"Ainda jovem, eu procurava pedir a Deus que me mostrasse o que fazer da vida. Em uma dessas trasladações do Círio, eu parei em uma loja onde tocava Luis Armstrong no trompete e eu virei e disse 'muito obrigada, minha Santa, é isso, então'", declarou Carlos Paes.

Atualmente com 62 anos, o músico diz que não se arrepende do caminho que seguiu na música. "Eu faria tudo de novo. Ontem toquei por três horas em um evento, achava que não ia conseguir, não sei de onde vem essa força, na verdade, eu sei", conta.