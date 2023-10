Círio Musical 2023: Thiago Brado promete celebrar a fé e a devoção em Belém

A partir de hoje (8) o público do Círio de Nossa Senhora de Nazaré vai poder conferir todos os dias, na Concha Acústica da Praça Santuário, em Belém, atrações da música católica do Círio Musical 2023, às 20h. O evento, que já se tornou uma tradição durante a quinzena nazarena, oferecerá 18 noites repletas de fé, devoção e celebrações religiosas até o dia 21 de outubro. A abertura da programação conta com a presença do Frei Gilson, de batina e violão nas mãos, mas uma das atrações mais esperadas é o cantor e compositor paranaense Thiago Brado. Além disso, a plateia ainda receberá, entre os shows, a visita da Imagem Peregrina da padroeira dos paraenses, deixando o momento ainda mais especial. A entrada é gratuita.

Thiago Brado, de 33 anos, subirá ao palco na noite de 12 de outubro e promete proporcionar uma experiência inesquecível para o público presente. Dono do sucesso “Minha Essência”, cujo vídeo no Youtube acumula quase 170 milhões de visualizações, tornou-se conhecido por suas interpretações musicais e canções que costumam tocar o coração dos ouvintes, emocionando multidões.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Thiago expressou sua felicidade e gratidão por estar mais uma vez entre um dos artistas que irão se apresentar no Círio Musical. “Eu me sinto muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de estar mais uma vez na cidade, e desta vez, em uma data incrível, dia 12 de outubro”, disse.

Brado é conhecido não apenas por suas músicas, mas também por sua conexão com o público, principalmente os jovens, e a profunda fé. Ao jornal, ele revelou que a sua intenção é trazer um repertório com clássicos da igreja, buscando criar um laço com a plateia e proporcionar um momento único não apenas para os presentes, mas também para os artistas que ali se apresentarão.

“Eu pretendo cantar muitas canções conhecidas nesse show em Belém, algumas do projeto ‘Clássicos da Igreja’, projeto no qual eu regravei 24 canções de sucesso que são conhecidas pelo público da igreja católica, e claro, que vai ter uma música em especial em homenagem à Nossa Senhora”, adiantou Thiago.

O cantor destacou como busca trazer para suas apresentações uma experiência de fé e conexão com Deus. “Quando eu subo no palco, eu não estou indo fazer uma apresentação para as pessoas, estou indo fazer um ‘encontro’, uma experiência com Ele e as pessoas estão vendo isso. Então, eu imagino que é muito mais forte do que fazer um show, é gerar uma conexão com Deus ao vivo ali, para mim subir no palco é se entregar”, acrescentou.

Thiago também enfatizou, que ao selecionar o repertório para o show, buscou a presença divina nas canções. Segundo ele, existem letras que podem gerar maior contato com a espiritualidade, e outras mais com a arte em si. “Mas em todos os momentos dá para sentir Deus, o autor da arte, o maior dos artistas”, ressaltou.

Sobre Belém, o cantor expressou seu apreço pelo povo acolhedor da cidade. “Tem cidade que a gente gosta de visitar porque o local é bonito, tem outras que gostamos por causa do clima, e tem cidade que a gente gosta por causa do povo. E esse é o caso de Belém. Belém para mim, me toca pelo povo que ela abriga”, afirmou, acrescentando que veio a primeira vez quatro anos atrás.

Próximas atrações que vão subir ao palco

Além de Thiago Brado, o Círio Musical 2023 apresentará outros espetáculos da cena musical católica regional e nacional. De acordo com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), devem se apresentar a banda Anjos de Resgate, que possui cinco discos de ouro e dois de platina, conquistando o primeiro DVD de ouro da história da música católica; a banda Rosa de Saron, que possui um fã-clube muito forte do Pará e já faz parte da programação musical há anos; Ministério Seráfico; Missionário Shalom, Vida e Cruz; Adoração e Vida; Adriana Arydes; Ziza Fernandes; Ana Gabriela; Eliana Ribeiro, Suley Façanha; Tony Alyson; Padre Cavalcante; Vida Reluz; Ministério M3; e Segmento do Verbo.

Já o encerramento do Círio Musical deve ser marcado pela presença de Padre Francisco Cavalcante, conhecido pelo comprometimento em motivar a juventude a se aproximar do amor e da casa de Deus.

O Círio Musical segue até o dia 21 de outubro, com diversas outras atrações programadas. O evento reforça seu compromisso de proporcionar momentos de fé, devoção e música de qualidade para todos os presentes. As apresentações ocorrerão sempre às 20h de cada dia da semana e prometem levar uma multidão à Praça Santuário.

Confira a programação do Círio Musical 2023:

08/10 – Frei Gilson;

09/10 – Vida e Cruz e Ana Gabriela;

10/10 – Anjos de Resgate;

11/10 – Adoração e Vida;

12/10 – Thiago Brado;

13/10 – Eliana Ribeiro;

14/10 – Missionário Shalom;

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes;

16/10 – Ministério Seráfico;

17/10 – Rosa de Saron;

18/10 – Tony Alyson;

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3;

20/10 – Adriana Arydes;

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante.