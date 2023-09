Círio Musical 2023: público em Belém vai conferir 18 atrações, em outubro

A partir de 8 de outubro, às 20 horas, o público do Círio de Nossa Senhora de Nazaré vai poder conferir, na Concha Acústica da Praça Santuário, no centro de Belém, 18 atrações da música católica do Círio Musical 2023. O anúncio da programação foi feito pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), nesta terça-feira (5). A aberutura do evento musical contará com frei Gilson, de batina e violão nas mãos e um dos padres mais seguidos nas redes sociais.Durante as apresentações, a plateia recebe a visita da Imagem Peregrina da Santa Rainha da Amazônia.

Natural de São Paulo, com 3 milhões de seguidores no Instagram, o sacerdote é conhecido por suas lives diárias na madrugada rezando o rosário. Além disso, canções, como “Eu te Levantarei”, “Eu Seguirei” e “Tu és o Centro”, estão entre alguns sucessos de frei Gilson que fazem parte da playlist dos cristãos e ajudam milhares de pessoas a recuperar a fé e o sentido da vida.

Como repassa a Diretoria da Festa, outras atrações do Círio Musical 2023 são as bandas já consagradas no cenário musical católico, como Anjos de Resgate e Rosa de Saron. A banda Anjos de Resgate tem 8 CDs e 2 DVDs gravados, já vendeu mais de um milhão de cópias e conquistou 5 discos de ouro, 2 discos de platina e o primeiro DVD de ouro da história da música católica.



O fã clube da banda Rosa de Saron é enorme aqui no Pará e já faz parte da programação do Círio Musical há várias edições. No repertório do show, canções consagradas como “Monte Inverno”, “Do Alto Da Pedra”, “Sem Você”, “Folhas Do Chão”, “Menos de Um Segundo”, “Meu Abandono”, “Rara Calma”, “Aurora”, “Latitude, Longitude”, “Casino Boulevard” e “Incompletude”.

No palco

Outras atrações confirmadas pela Diretoria da Festa de Nazaré são Thiago Brado, Ministério Seráfico, Missionário Shalom, Vida e Cruz, Adoração e Vida, Adriana Arydes, Ziza Fernandes, Ana Gabriela, Eliana Ribeiro, Suely Façanha, Tony Alyson, Padre Cavalcante, Vida Reluz, Ministério M3 e Semente do Verbo.



O encerramento será com o padre Francisco Cavalcante, conhecido pela disponibilidade em sempre atender os fiéis e pelo engajamento na missão de motivar jovens a conhecerem a casa de Deus. Ele é um dos párocos mais novos que já atuaram no Santuário da Rainha da Amazônia.

Em 2019, padre Francisco assumiu a Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré do Desterro; em 2021, foi nomeado reitor da Basílica Santuário de Nazaré, cargo no qual ficou até fevereiro de 2022, e, atualmente, é coordenador de Comunicação do Santuário. “O Círio Musical é expressão valiosa da devoção a Nossa Senhora de Nazaré. A cada noite, músicos católicos embalam a quadra nazarena, semeando no coração dos devotos o amor da Mãe de Deus”, diz padre Cavalcante.

História

O Círio Musical foi criado com foco na evangelização por meio da música. O evento reúne shows com artistas e bandas católicas de todo o país, nas noites da quinzena da Festividade de Nossa Senhora de Nazaré, em Belém. A primeira edição do Círio Musical se deu em 2004,com apenas três dias e com três artistas católicos nacionais. Desde 2006, o evento acontece durante toda a quadra nazarena e leva multidões à Praça Santuário.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém. Até agora, a Festa de Nazaré tem como patrocinadores master Instituto Cultural Vale, Banpará e Prefeitura Municipal de Ananindeua, além de patrocinadores e apoiadores.

Confira a programação do Círio Musical 2023:



08/10 – Frei Gilson

09/10 – Vida e Cruz e Ana Gabriela

10/10 – Anjos de Resgate

11/10 – Adoração e Vida

12/10 – Thiago Brado

13/10 – Eliana Ribeiro

14/10 – Missionário Shalom

15/10 – Suely Façanha e Ziza Fernandes

16/10 – Ministério Seráfico

17/10 – Rosa de Saron

18/10 – Tony Alyson

19/10 – Vida Reluz e Ministério M3

20/10 - Adriana Arydes

21/10 – Semente do Verbo e Padre Cavalcante