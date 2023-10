Círio 2023: Zeca Camargo celebra o 7º ano acompanhando a grande procissão

O apresentador Zeca Camargo é um dos famosos que está em Belém para acompanhar o Círio 2023, neste domingo (8). Segundo ele, esse é o sétimo ano que pôde vir ao Pará participar da procissão mais expressiva das festividades nazarenas.

“É o sétimo Círio. Agora estou em um programa ao vivo de segunda à sexta, estou com dificuldade. Perdi as festas de sexta, até mesmo sábado, mas fiz questão de vir. A gente sabe que a grande celebração é domingo de manhã, vou ter que ir embora hoje, mas é muito bonito. Quero reviver tudo isso aqui”, diz Zeca Camargo.

Devoto de Nossa Senhora, ele destaca a importância do Círio em sua vida. “Eu sei que isso me renova e me leva para mais um ano de fé, de afeto, carinho e igual. Esse é sempre o presente que eu levo todas as vezes que venho no Círio de Nazaré”, afirma.