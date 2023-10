Círio 2023: crianças vestidas de anjo encantam e ganham as ruas durante a procissão

O trajeto do Círio de Nazaré, neste domingo (8), é marcador por diversas crianças vestidas de anjos. Pequeninos de diversas idades vestem roupinhas brancas com asas e acompanham a procissão junto dos pais, que agradecem por uma graça alcançada ou intercedem pedindo por um milagre. Diversas são as manifestação de fé na avenida Nazaré e nas demais ruas da peregrinação.

Adriana Gomes caminha desde o início da avenida Nazaré com o filho de um ano no colo. Ela conta que essa é uma forma de agradecer pela vida do filho. "O médico me falava que eu tava com toxoplasmose. Todo eu tempo sangrando, que eu já ia abortar. E que se ele nascesse ele nasceria com alguma deficiência. Mas eles não sabiam que quem tem uma mãe que se prosta de joelhos nunca está só. Meu filho tá aqui, perfeito, inteligente e cheio de vida", diz, emocionada.

Quem também acompanha o Círio e está cheio de gratidão é Juliana Sousa. De joelhos, ela foi agradecer pela cura do filho, José Benício, de 2 anos, que teve pneumonia. A criança correu o risco de ser entubada e passou 5 meses lutando pela vida. Com a recuperação, que, segundo a mãe teve a "mão" de Nossa Senhora, hoje ela agradecer por ele estar bem. "Começou aqui [a peregrinação]. É pela vida dele", conta. Ele segue com ela lado a lado durante a romaria.

Com o filho no colo, a autônoma Raissa Assis, de 21 anos, caminha cheia de entusiasmo com a pequena Mariah para pagar uma promessa em prol da saúde da neném e da sua mãe. Ela saiu de casa às 4h da manhã e vai esperar a Santinha na Basílica: "É uma promessa que eu fiz pela saúde dela e pela saúde da minha mãe, que teve uma depressão profunda".

"Hoje tá bem melhor graça a Nossa Senhora e a Deus. A minha filha sempre foi boa de saúde. Eu que tive uma gravidez complicada, tive depressão. Eu falei que, se eu melhorasse, eu vinha trazer ela aqui por cinco anos seguidos", completa Raissa. Mariah tem 10 meses e a mãe dela realiza o primeiro da promessa.