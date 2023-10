Círio 2023: grupo realiza coleta seletiva de resíduos durante a grande procissão

O grupo Eco Círio, da Associação da Catadores da Coleta Seletiva de Belém (ACCSB), em parceria com a Guamá Tratamento de Resíduos, realiza mais uma edição de coleta seletiva de resíduos. O projeto acontece desde 2016, junto com a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Segundo informações da coordenadora da inciativa, Ana Rita, o projeto voltou com grande força depois da pandemia, momento em que o grupo não pode realiza suas atividades. "Nos fazemos toda a coleta do recíclavel que vai gerar renda para o nosso grupo de catadores e, também, contribuindo para a melhoria do ambiente", explica.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023

"A parte do rejeito vai parar no Aterro Sanitário, que é gerido pela Guamá Tratamento de Resíduos, para ter a destinação adequada. Todo mundo ganha, a parte social e a parte ambiental", acrescenta a coordenadora.