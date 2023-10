Arraial de Nazaré diverte gerações no Círio; veja a programação e a história da festa

Você sabia que o tradicional arraial de Nazaré do Círio partiu de uma feira de produtos agrícolas? Pois é, ao longo do tempo o projeto foi se reinventando e garantindo diversão e encontros para as famílias paraenses.

VEJA MAIS

Qualquer paraense que vive o Círio tem uma memória no arraial de Nazaré. Alessandra Lima, professora de química, é uma dessas pessoas: “Eu sou muito envolvida com Círio, eu vivo a festa mariana na sua totalidade, o Círio não é assistir, é sentir, e tudo isso que eu sinto começou com meus pais me levando no arraial. Uma das minhas maiores lembranças quando criança são os tradicionais 12 de outubro, dia das crianças, que a diversão era garantida com a família toda, nos brinquedos do parque”, lembra Alessandra.

A professora disse ainda que o amor que tem pelo Círio e pelo arraial já está sendo ensinado ao filho, Leandro Lima, de 5 anos. Quando estava grávida, Alessandra usou o arraial como cenário para o ensaio fotográfico de gestação.

Alessandra Lima é apaixonada pelo Arraial de Nazaré (Marcelo Lelis / Especial para O Liberal)

Diversão no Arraial de Nazaré

Atualmente, o arraial de Nazaré é realizado pelo Ita Center Park, que traz à capital paraense uma infinidade de brinquedos para os festejos da quadra nazarena. Segundo o gerente do parque, Geraldo Nogueira, a diversão em 2023 está garantida. “Esse ano trouxemos para Belém mais de 20 atrações, estamos prontos para receber a população paraense. A festa do Círio vai além da fé, é a construção de memórias, de registros familiares. Por isso, o Ita faz parte do Círio há mais de 40 anos”, destaca.

O Arraial de Nazaré ficará aberto até o dia 26 de novembro, no complexo da Praça Santuário, com funcionamento diário das 16h às 23h. Os preços variam entre $15,00 e $50,00.