Círio 2023: Polícia Civil fará atendimento no CICC Móvel do Arraial de Nazaré

A Polícia Civil do Estado do Pará terá como novidade na atuação da Operação Círio 2023 a presença de agentes para registro de Boletim de Ocorrência Policial (BOP) durante toda a quadra nazarena. Os atendimentos serão feitos no Centro Integrado de Comando e Controle Móvel (CICC) localizado em frente ao Arraial de Nazaré.

“Este ano, além da presença da P​C no CICC Móvel do Largo do Redondo, que é uma novidade no atendimento da instituição, nós teremos a atuação de 70 policiais durante toda a quadra nazarena, reforçando a segurança para a população e dando mais celeridade às pessoas que procurarem nossas unidades”, destacou o delegado-geral Walter Resende.

Além disso, a PCPA atuará no CICC Móvel do Largo do Redondo durante as procissões da Trasladação e Círio, também com a presença de policiais civis para o registro de BOP.

A Seccional Urbana do Comércio estará aberta 24h no sábado (7) e domingo (8) para dar suporte durante as maiores procissões. Já as Seccionais de São Brás e Sacramenta, que já funcionam em regime de plantão 24h, receberão reforço no efetivo policial.