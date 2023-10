Arraial do Pavulagem lança single ‘Senhora da Amazônia’ no Arrastão do Círio 2023

As ruas do Centro Histórico de Belém estão prestes a se encher de cor e devoção com a chegada do Arrastão do Círio 2023. No próximo sábado, 7, a cidade vai receber a manifestação cultural que percorrerá as principais avenidas dos bairros da Campina e Cidade Velha. O cortejo terá início após o Círio Fluvial, com concentração a partir das 9h na esquina da Boulevard Castilhos França com a Presidente Vargas - sentido Ver-o-Peso), seguirá dobrando na 16 de novembro e finalizando na Praça Dom Pedro II, prometendo animar os espectadores. Neste ano, o evento completa a sua 21ª edição.

Uma das principais novidades deste ano é que o momento também culminará com o lançamento da música “Senhora da Amazônia”, uma homenagem do Arraial do Pavulagem à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré. O single já foi trilha sonora de um clipe da TV Liberal durante a cobertura do Círio 2018, mas, agora, será lançada oficialmente.

Ronaldo Silva, músico e fundador do Arraial do Pavulagem, afirmou que ao longo dos anos, eles têm trabalhado para fortalecer os ritmos que estão no contexto da quadra junina, e aplicá-los no mês de outubro, quando o Círio de Nazaré preenche as ruas da capital paraense.

“É uma música que serve de homenagem a esse momento único da nossa religiosidade, é uma música bonita, que visa atender justamente esses ritmos desse momento do Círio, para que as pessoas possam escutar e entender a devoção que sentimentos pela Santinha”, revela sobre a música que será lançada.

Para Ronaldo, vivenciar o Círio é uma experiência especial e única, principalmente no dia da Romaria Fluvial, quando Nossa Senhora encosta na “Escadinha” e dá uma breve pausa para que o Batalhão da Estrela possa prestar sua homenagem.

“É como se Ela transformasse tudo isso em miriti. É como se o cortejo saísse das águas e fosse para as ruas, esse rio de gente”, acrescentou falando da emoção e dos elementos cênicos que serão usados.

Diferente do Arrastão junino, invés do Boi Pavulagem, os protagonistas são as Barcas de Miriti, servido como referência para uma das principais romarias do dia e Nossa Senhora de Nazaré. Ao todo, aproximadamente 600 pessoas estarão envolvidas na homenagem à Santa. Também haverá uma “Visualidade Cênica da Amazônia”, onde brincantes irão se caracterizar, dançar e interagir ao longo do cortejo, fazendo alusão a biodiversidade amazônica e a importância da sustentabilidade.

Neste contexto, Ronaldo ressalta como a música desempenha um papel crucial. “Os ritmos contribuem para trabalhar essa atmosfera de devoção popular”, acrescentou, dizendo que vê a música “Senhora da Amazônia” como mais do que uma canção, mas como uma forma de oração, um agradecimento ao poder divino e à esperança por dias melhores.

O 21º Arrastão do Círio é uma iniciativa do Instituto Arraial do Pavulagem, com o patrocínio da Equatorial Pará, realização da Lei Semear, Secretaria de Estado de Cultura do Estado (Secult), Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e parceria com a Prefeitura de Belém, através da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel).

Serviço

Arrastão do Círio 2023

Data: 7 de outubro;

Horário: a concentração começa às 9h, e saída do cortejo às 11h, após o fim do Círio Fluvial;

Local: Boulevard Castilhos França c/ Av. Presidente Vargas (partida) e Praça Dom Pedro II (chegada);

Aberto ao público.