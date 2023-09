Arraial do Pavulagem lança Arrastão do Círio 2023 com show nesta sexta-feira, 15

O Arraial do Pavulagem lança amanhã (15) oficialmente o Arrastão do Círio 2023 no Teatro da Estação Gasômetro, a partir das 19h. Uma coletiva para falar das novidades deste ano será realizada no espaço localizado na avenida Governador Magalhães Barata, nº 830. Após a coletiva, a banda Arraial do Pavulagem fará um show para o público.

O evento será aberta ao público e na entrada haverá arrecadação de itens de higiene pessoal (escovas de dentes, creme dental, desodorantes, sabonetes, shampoo, absorventes, fio dental).

Os inscritos nos ensaios do Batalhão da Estrela precisam comparecer para confirmar a inscrição presencialmente.