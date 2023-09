Roda Musical aberta ao público aquece os preparativos para o Arrastão do Círio

A Roda Musical, um ato aberto ao público, acontece nesta sexta-feira (29) em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem, logo após o ensaio do Batalhão da Estrela que ocorre no mesmo local. A ideia é juntar músicos do grupo e outros talentos para celebrar a expectativa pelo Arrastão do Círio, que acontece no próximo dia 7 de outubro e este ano chega a sua 21ª edição, com patrocínio da Equatorial Pará e Lei Semear.

VEJA MAIS

"A Roda Musical busca promover um ambiente de alegria e integração, onde diferentes vozes e instrumentos se unem em harmonia, ecoando pelo espaço e convidando todos a se juntarem nesta celebração vibrante de ritmos e melodias, além de ser um momento para todos os envolvidos curtirem a expectativa pelo Arrastão do Círio junto com o público", diz Júnior Soares, músico e um dos fundadores do Arraial do Pavulagem.

A criação e produção do 21º Arrastão do Círio é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia, realização da Lei Semear, Secretaria de Cultura do Estado (Secult), Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Governo do Pará e em parceria com a Prefeitura de Belém, por intermédio da Fundação Cultural de Belém (Fumbel).

Agende-se

Data: 29, sexta-feira

Hora: 20h

Local: em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem

Entrada: Gratuita