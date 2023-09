Arrastão do Círio 2023 é confirmado com festa pelo centro histórico de Belém

O Arraial do Pavulagem lançou oficialmente na última sexta-feira, 15, o Arrastão do Círio 2023, no Teatro da Estação Gasômetro. Uma coletiva para falar das novidades deste ano foi realizada no espaço, localizado na avenida Governador Magalhães Barata. Na véspera do Círio, o trajeto do cortejo nazareno parte da Boulevard Castilhos França e vai até a Praça Dom Pedro II, onde a banda se apresenta com convidados especiais.

Para Ronaldo Silva, fundador e idealizado do Arraial do Pavulagem, é maravilhoso mais um ano, ver o trabalho de formiguinha que foi feito pelo Arrastão do Pavulagem, durante todos esses anos, nos locais que ele abrange. “Para que nossos brincantes possam ter acesso ao acervo de músicas que marcam nossas vidas. É uma emoção muito grande fazer parte disso. Principalmente quando conseguimos ver o resultado nas ruas, aquela multidão cantando nossas músicas”.

Ronaldo enfatizou ainda que poder ver o paraense ao longo desses anos, dedicado e compreendendo a importância de compartilhar saberes e fazeres na região amazônica é lindo. “Ver pessoas cantando, tocando instrumentos, se preocupando com a floresta e repassando mensagens importantes é a essência do nosso trabalho. Esse viés pedagógico que nosso público abraçou é maravilhoso”, declarou.

O organizador acredita ainda que dessa forma podem se formar seres humanos mais solidários. “Eu precisava fazer esse registro da alegria que é, ver que nosso Arraial do Pavulagem chegou a lugares tão grandes. Agora é um momento especial de reencontro para alinharmos tudo para nosso Arrastão do Círio de 2023”, afirmou.

Para o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho, “nós estaremos novamente como parceiros nesse arrastão, do que representa o Arraial do Pavulagem para a nossa cidade”, iniciou. Jamil reforçou ainda que todo o processo educativo que o Arraial do Pavulagem representa traz ainda educação sócio ambiental. “Esse evento é além, ele celebra não só a cultura, mas o que há de melhor na nossa região. Não poderíamos deixar de dar esse suporte, a expectativa é que tenhamos um público bem maior e esse ano”, concluiu o presidente da Fumbel.

Diferenciais

O Arrastão do Círio tem algumas características diferentes dos famosos Arrastões juninos do Pavulagem. Por exemplo: no lugar do Boi Pavulagem, o brinquedo protagonista é a Barca de Miriti (uma referência ao Círio Fluvial e à Rainha das Águas). Também é possível ver elementos cênicos e personagens específicos da época, que harmonizam com as celebrações da época de Círio.

No Arrastão do Círio 2023 serão aproximadamente 600 pessoas, que ensaiam de 16/09 a 05/10 em frente ao Instituto Arraial do Pavulagem (Rua Boulevard Castilhos França, 738 – Bairro da Campina) para a festa do dia 07/10. Horários dos Ensaios: 18h30 às 21h (segunda à sexta), 16h às 18h (sábado) e 10h às 12h (domingo). Como em todo Arrastão do Círio, haverá uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, com o Batalhão da Estrela posicionado para louvar a Santa assim que ela chegar do Círio Fluvial.

