Arrastão do Pavulagem e Pinduca abrem as festas juninas de Castanhal

Castanhal vai ser mais uma vez palco das principais festas de São João da região nordeste paraense. Começa nesta quinta-feira, 22, duas grandes programações: o “Castanhal Junino” que será realizado entre os dias 22 de junho e 2 de julho e o 19º Festival de Cultura Junina nos dias 22, 23 e 24 de junho.

O município por ter sido construídos por nordestinos que chegaram por aqui para ajudar na mão de obra da construção da estrada de ferro Belém –Bragança, respira a cultura junina que tem forte tradição nos estados da região nordeste brasileira. Então por isso que Castanhal se destaca nas festas de forró de rua e apresentações de quadrilhas juninas no estado do Pará.

O “Castanhal Junino”, promovido pela Associação Empresarial de Castanhal – ACIC, fará a sua estreia e será realizado no Parque de Exposições de Castanhal, e promete arrastar uma grande quantidade de fãs das festas juninas e da música paraense. Serão 22 atrações, entre elas os artistas Marcos Monteiro, Wanderley Andrade e Pinduca, que fará a abertura da programação à meia noite.

O presidente da ACIC explica que o evento tem como principal objetivo reforçar a cultura nordestina de Castanhal.

“Será um grande resgate da influência nordestina em Castanhal, num evento como que há de melhor do São João com festival de quadrilhas, o festival da carne de sol, oficinas culinárias, apresentação de bandas e de grupos folclóricos, feira de artesanato, praça de alimentação com comidas típicas, shows e parque de diversão”, disse Renato Rodem.

VEJA MAIS

A expectativa da organização é atrair mais de 200 mil visitantes nos dias de evento que irá injetar na economia local em torno de R$ 100 milhões.

A entrada do “Castanhal Junino” será gratuita, mas a organização do evento pede que o público contribua com 1kg de alimento não perecível ou um pacote de ração para cães ou gatos. Toda a arrecadação será doada às instituições beneficentes do município.

Já o 19º Festival de Cultura Junina é uma realização da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- Secult e tradicionalmente é realizada na praça do Estrela. De acordo com o coordenador de Cultura da Secult, Thiago Cardoso a expectativa da organização do festival é de que seja um dos melhores já realizado.

“Este será um dos melhores que Castanhal já teve. O ano passado marcou a volta pós pandemia e para este preparamos muitos mais atrações com uma estrutura muito maior para o evento que tradicionalmente é realizado na praça do Estrela. Em 2022 tivemos somente sete grupos juninos e nesse ano serão 15. Termos apresentações artísticas locais, feira de artesanato e comidas típicas, mas umas das grandes atrações será o Arrastão do Pabulagem na noite de abertura”, contou.

Expectativas

A vendedora Ana Clara Garcia é filha de pernambucano e falou um pouco da ansiedade pelas festas. “Sem dúvidas que o mês de junho é o meu preferido. As comidas, as festas são minhas paixões e tudo herança da família do meu pai que é de Pernambuco. Então desde criança eu sou acostumada com essa cultura. E esse momento aqui dá até um frio na barriga”, disse Ana Clara Garcia.

Já a estudante Carla Marinho de 22 anos não sabe como fará para se dividir com tantas programações na cidade. “Estou pensando muito nisso. Terei que montar uma força tarefa para não deixar de prestigiar as duas programações. Amo o Arraial do Pavulagem e por isso não posso perder e amo muito também o Wanderley Andrade. E só sei que estou muito feliz e ansiosa para dançar e me divertir com meus amigos. Que venha São João!”, disse.

Serviço

“Castanhal Junino”

Local: Parque de Exposição do Sindicato Rural de Castanhal

Dias: de 22 de junho e 2 de julho

Horário: a partir das 19h

Entrada: gratuita

19º Festival de Cultura Junina

Local: praça do Estrela

Dias: 22, 23 e 24 de junho

Horário: a partir das 19h