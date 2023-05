Apaixonados por quadrilha junina se preparam para as festas de São João em Castanhal

Falta pouco para a tão esperada época de São João. O mês de junho se aproxima e os ensaios das quadrilhas juninas estão a topo o vapor. Um reflexo da paixão que os moradores de Castanhal, cidade fundada por nordestinos, tem pelas festas realizadas em junho.

E neste ano uma nova quadrilha roceira irá fazer a estreia no São João 2023. É a Junina Babaçú composta por mais de 36 brincantes, entre dançarinos e produção. O nome Junina Babaçú é uma homenagem a uma das maiores quadrilhas roceiras do estado do Ceará. Como explica o fundador da quadrilha de Castanhal, Tiago Costa.

“Quando pensamos em criar a nova quadrilha muitos nomes foram sugeridos, mas nenhum era tão importante e até sonoro quando este e Babaçú que é o nome de uma quadrilha de Fortaleza e uma das maiores do nordeste. Então nada mais justo homenagear e ao mesmo tempo colocar um nome lindo e de peso. Acrescentamos só o Junina e deu tudo certo”, explicou o fundador.

A quadrilha é nova, porém os brincantes, tanto os dançarinos como os componentes que ficam nos bastidores, tem muita experiência em apresentações folclóricas. O coordenador geral, Gilson Santos conta que por falta de apoio a cultura junina muitos dos brincantes vieram de outras quadrilhas para integrar a Junina Babaçú.

“Grande parte veio da quadrilha Iguara, do município de Igarapé Açú e de outras tradicionalíssimas daqui do município como da Flor de Mandacaru, Império de São João e outras que infelizmente não irão sair este ano. Colocar uma quadrilha para se apresentar é algo muito caro e sem apoio do poder público fica muito difícil”, explicou.

Os custos estimados para a estreia da Junina Babaçú é de cerca de 40 mil reais. “Esse valor é só para confecção dos trajes dos 18 pares de dançarinos, para a produção que inclui o cenário, compra de extintores de incêndio e outras coisas necessárias”, contou Gilson Santos.

A quadrilha ainda precisa de apoio com ônibus para transportar os brincantes para as apresentações. Uma forma para angariar fundos é fazer rifas, bingos e festas com apoio de artistas locais. “A gente se vira como pode e durante o ano todo ficamos organizando rifas, feijoadas, bingos e outras festas com ajuda de artistas para que a gente consiga o dinheiro. Ainda enviamos ofícios aos vereadores e secretarias da prefeitura”, explicou o coordenador geral.

E falta pouco para a grande estreia da Junina Babaçú, que será no dia 3 de junho no município de Aurora do Pará. Depois a agenda será em Castanhal no dia 22 de junho no Festival Castanhal Junino, e nos festivais Acaí do Sesc e no da Secretaria de Municipal de Cultura e Turismo- Secult.

Para fazer bonito na quadra junina a Babaçú se prepara desde dezembro. Os ensaios são realizados de segunda a sexta a partir das 21h na praça do Estrela.

O tema escolhido para as apresentações é “Ritmos e canções dão vida ao meu São João”. “É uma homenagem ao centenário do Luiz Gonzaga e ainda vamos trazer um resgate das músicas juninas de antigamente. Estamos nos empenhando muito para a nossa estreia”, contou Gilson Santos.

Castanhal Junino Sustentável

A quadra junina em Castanhal inicia com o primeiro festival “Castanhal Junino Sustentável”, de 22 de junho a 2 de julho, no Parque de Exposições de Castanhal.

Uma realização da Associação Empresarial de Castanhal e do Sindicato Rural de Castanhal, com apoio do Sebrae Pará, Prefeitura de Castanhal, Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Secretaria de Estado de Turismo, Ideal Hotel, Fiepa, deputada Paula Titan, Governo Federal, Fundação Cultural do Estado do Pará e do Guia de Castanhal.

A expectativa da organização é atrair mais de 200 mil visitantes nos onze dias de evento que irá injetar na economia local em torno de R$ 100 milhões.

O Castanhal Junino propõe um grande resgate da influência nordestina de Castanhal promovendo um evento com o que há de melhor do São João: festival de quadrilhas, festival da carne de sol, oficinas culinárias, apresentação de bandas e de grupos folclóricos, feira de artesanato, praça de alimentação com comidas típicas, shows, parque de diversão e tudo o que uma boa festa junina merece, reunindo um público da Cidade Modelo e região.