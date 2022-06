Festival junino de Castanhal, no nordeste paraense, está de volta

Nos últimos dois anos as tradicionais festas juninas de Castanhal, no nordeste paraense, não foram realizadas presencialmente. Assim como em todo o mundo, o município passava por fases críticas com a pandemia da Covid-19, mas agora em um outro cenário e, até mesmo, com a flexibilização das medidas de segurança, como a liberação do uso das máscaras em ambientes abertos e fechados, será possível a realização do festival de São João. Por isso, a tão esperada quadra junina será festejada com muita alegria e empolgação por toda a cidade.

Na praça do Estrela, local das principais festas juninas, um grande evento será realizado pela prefeitura de Castanhal, no período de 23 a 26 de junho, a partir das 18h30, com shows e apresentações de quadrilhas e DJ´s de forró.

No dia da abertura, o festival trará uma homenagem aos forrozeiros com apresentação dos DJ’s de forró, único ritmo que será tocado na ocasião.

De acordo com o secretário de cultura, Erly Holanda, será montada uma estrutura de um grande festival para resgatar a cultura do São João, que é muito forte em Castanhal. “Vamos ter uma arquibancada com capacidade para 1400 pessoas que irão assistir aos shows e as apresentações das quadrilhas. Com isso vamos proporcionar alegria e diversão para a nossa população que ama tanto a quadra junina”, contou.

Parcerias

Além de muita música, o festival junino terá as tradicionais comidas típicas e artesanato como explica o coordenador de cultura, Thiago Cardoso. “O Sebrae é um grande parceiro da prefeitura e irá montar estandes com comidas e bebidas típicas e muito artesanato do projeto “Mãos que Criam”. Além disso, teremos uma ‘casa de farinha’ montada com todos os detalhes para que as pessoas conheçam de perto como é feita a produção da farinha até chegar à mesa dos paraenses para o consumo”, contou.

Quadrilhas

Já as quadrilhas são um detalhe a parte do festival. Elas estão sendo bastante esperadas. Seis quadrilhas irão se apresentar, sendo quatro roceiras e duas divertidas, que são as antigas malucas, e também o concurso de Miss Caipira.

Serviço:

Local: praça do Estrela

22/06 Quarta-feira

18h30 – Esquenta Banda 28 de Janeiro

19h30 – Encanto de Princesinha

20h – Abertura Oficial

20h30 – Arraial do Pavulagem

22h – Império de São João

22h30 – Diogo Oliveira

23/06 Quinta-feira

19h30 – Batista do Piseiro

20h30 – Quadrilha maluca “As Panteras”

21h – Quadrilha “Roceiros do Ana Júlia”

21h30 – Encontro de Djs (Recordando os Tradicionais Forrós de Rua)

24/06 Sexta-feira

19h30 – Quadrilha “Tradição Junina”

20h – Banda Remelexo

21h – Quadrilha maluca “As Panteras”

21h30 – Quadrilha “Igara” (Igarapé-açú)

22h – Thaís Porpino e banda

25/06 Sábado

18h30 – Boi Bumbá e Banda 28 de Janeiro

19h – Concurso de Miss Caipira e Miss Diversidade

21h – Quadrilha “Renovação de São João” (Belém)

21h30 – Junior Lima

22h30 – Forró Combate

Espaço Criativo: Todos os dias ‘Taberna Junina do Sebrae’ e ‘Casa da Farinha’.