1º Arrastão do Pavulagem leva multidão à praça Waldemar Henrique

O 1º Arraial do Pavulagem de 2023, com o tema "Arraial por um mundo de Paz" cumpriu o seu trajeto até a praça Waldemar Henrique e reuniu uma multidão de brincantes, entre crianças e adultos. A previsão inicial era levar às ruas 35 mil pessoas, no entanto, a comunicação do Instututo acredita que este número poderá ser superado. As próximas datas são 18 e 25 de junho e 2 de julho, sempre com o mesmo trajeto, da praça da República, em frente ao Theatro da Paz, até a Praça Waldemar Henrique, onde acontece os shows da banda do Arraial do Pavulagem.

1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota. 1º Arrastão do Pavulagem. Foto: Igor Mota.

Ronaldo Silva, 65 anos, presidente do Arraial do Pavulagem e um dos fundadores diz que é uma emoção há 36 anos reunir tantas pessoas nas ruas de Belém, em prol da valorização da cultura paraense. Para ele, este primeiro Arraial com o tema da paz, mostra os desejos para o futuro.

1º Arrastão do Pavulagem (Igor Mota / O Liberal)

"Na verdade acaba acontecendo são 36 anos. Momento histórico do Brasil e estamos abrindo esse momento para as crianças, que são o futuro da nação. A pandemia nos mostrou momentos difíceis, ameaça, desvalorização da ciência, da cultura. Então, com esse novo momento, estamos vivendo um momento históricos. Só com a paz viveremos num mundo mais justos. Dos povos originários, dos povos indígenas, da inclusão. O arraial do pavulagem é um lugar de compartilharmos os saberes", destacou.

Bruno, Fabia Nascimento e Silvany Brasil são interpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e estavam se revezando na tradução do evento. Silvany destacou a importância do acesso à cultura. "O acesso da cultura. A cultura é um direito humano, então quanto mais acesso com acessibilidade mais democratização da cultura. Os surdos também participam mais, desde a pandemia, Nas lives com a Fábia. Então eles tiveram mais acesso a riqueza do que é o texto da cultura popular. Eles também vem para o cortejo, participam ativamente, cantam as músicas em Libras", disse.

Hudson dos Passos, 46 anos, encarregado de serviços. Ele é o "Pierrô da campina dos cavalinhos". Ele Há 20 anos no Arraial do Pavulagem, começou como brincante da pipoca, nos adereços, mas desde 2016 entrou no batalhão e se tornou o Pierrot da ala das crianças. Questionado sobre a importância do tema deste ano: Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um mundo de Paz ele destaca a importância das crianças neste processo.

"Primeiramente a paz ela é significante para todos nós. O que devemos ter dentro da gente, mas para o mundo. Precisamos como representante, pais, precisamos passar isso aos nossos filhos. As crianças que estão aqui estão aprendendo o valor da cultura, da vivência artista e suas raízes. As crianças são o futuro e elas que vão trazer a paz. Vão estar aqui quando não tivemos aqui. Fazendo 9 melhor para esse mundo que precisa melhorar nas questões ambientais. Precisamos ensinar os nossos filhos o valor do amor, da cultura e da paz", finalizou.

Próximos arrastões

Arrastões do Pavulagem: 11, 18, 25 de junho e 02 de julho. A concentração de brincantes e público começa às 08h, na Praça da República. Em seguida, sairá pela Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique e entorno, permanecendo até 14h com os shows do Arraial do Pavulagem e artistas colaboradores. A Praça Waldemar Henrique será ambientada em um grande arraial - com cobertura de bandeiras e elementos cênicos que proporcionam, além da beleza visual, o conforto térmico para o público e os brincantes.