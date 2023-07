Arraial do Pavulagem encerra ‘Arrastões juninos’ com a derrubada dos mastros, em Belém

O primeiro domingo, 2, de julho marcou o encerramento dos Arrastões do Arraial do Pavulagem. Com o tema: "Arraial por um Mundo de Paz", o cortejo que começou em frente do Theatro da Paz e seguiu em direção à praça Waldemar Henrique, onde aconteceu o show de encerramento e a derrubada dos mastros, simbolizando o fim da quadra junina e do Boi Pavulagem. Aproximadamente 35 mil pessoas participaram do último encontro que reuniu a banda do Arraial com as participações especiais de Luê, Felipe Cordeiro, Allan Carvalho e Grupo Sancari de Carimbó.

Ronaldo Silva, fundador do Arraial do Pavulagem e músico celebrou o encerramento do Arrastão Junino de 2023 e comentou que a sensação era de missão cumprida. "São 36 anos sendo uma escola, recebendo pessoas de todos os lugares. Queria compartilhar com os nossos apoiadores, Equatorial, prefeitura, mundo azul, etc é um esforço feito por muitas mãos. É muito importante que possamos ter condições, para que essas pessoas possam chegar aqui. E este cortejo é muito representativo para a cultura da floresta, tivemos pessoas de Roraima, tivemos muitos artistas, agora trouxemos o Grupo Sancari", iniciou.

Além das atrações musicais, o momento solene que se esperava era a derrubada dos mastros das mulheres e dos homens, para simbolizar o fim da quadra junina do Boi Pavulagem. A artista plástica Márcia Almeida, 57 anos, participa há 15 anos do Arraial do Pavulagem e há seis é responsável pela subida no mastro. Devota de São João, este momento é carregado de emoção, disse. "Existe toda uma preparação, não é só colocar o mastro. As pessoas certas tiram e as mulheres enfeitam o mastro das mulheres e os homens o deles. Vem de barco e aí se finca o mastro, mostrando que se inicia a quadra junina", pontuou.

"Quando chega o último arrastão, é a hora de subir no mastro e derrubá-lo, simbolizando o final do cortejo. O grupo Sancari introduziu este momento no Pavulagem, há 20 anos. E, para mim, este é um momento de agradecer. Algo que me arrepia e eu brigo para subir. Tenho 57 anos, já me brigaram para eu me aposentar das subidas do mastro, mas eu não acho que é a hora. Enquanto eu tiver energia e proteção, eu subo", destacou

A Tutora Gorete e o cãozinho pavulagem, João Batista aproveitando o Arrastão. (Emanuele Corrêa / Especial O Liberal)

Arrastão que movimenta a população

Os arrastões do Pavulagem mobilizam famílias inteiras e isto inclui os pets também. Rita Gorete da Silva é tutora do cachorrinho João Batista da Silva, de 4 anos de idade, da raça Dachshund, também conhecido como "salsicha". João virou a sensação do cortejo, pois estava com um chapeuzinho de fitas e uma blusinha do pavulagem. Gorete relembrou que acompanha o Pavulagem, mas com ele, era a primeira vez que o leva para a atividade. "Ele está sendo uma sensação no meio do povo. Muita foto. Vamos ficar em um lugar, na sombra, vamos assistir ao show de longe, por causa do barulho. Ele está acostumado a ir ao show. Ele é corredor. Muito ativo

Jennifer da Silva, 23 anos, é mãe da Luiza de 4 anos e da Ayla de 4 meses. A família saiu pela primeira vez no Arrastão e falou sobre os sentimentos que fazem parte da manifestação cultural. "Eu me sinto feliz. A minha irmã já participa, a família toda do marido dela está aqui. Então, eu vim para apoiá-la e também mostrar um pouco da cultura para as crianças", declarou.

Guto Risuenho, Carol Accioly, Maitê Risuenho (banda balada kids) e Alice Alves. (Igor Mota / O Liberal)

A família Risuenho Accioly compõe o grupo musical para crianças "Balada Kids". Guto Risuenho, Carol Accioly, Maitê Risuenho estavam gravando um clipe para o Youtube em homenagem ao Arraial do Pavulagem. Para o responsável da banda, o momento era de trabalho, mas também de valorização da cultura paraense. "Viemos gravar a música 'Arraial do Meu Coração'. Hoje o arraial do pavulagem é um patrimônio histórico da cultura paraense. Então pra gente é uma honra tentar de alguma forma homenagear um movimento tão importante para a nossa cultura", finalizou Guto.