Estudante comemora aniversário com bolo temático do Arraial do Pavulagem

O clima junino e as fitas coloridas do Arraial do Pavulagem marcaram presença não apenas nas ruas de Belém neste domingo, 11. No dia que o tradicional arrastão voltou a lotar as ruas da capital paraense, a estudante Ana Beatriz Matos, de 21 anos, resolveu comemorar seu aniversário com um bolo pensado a partir da temática do Boi Pavulagem, manifestação popular que há mais de 30 anos arrasta multidões nos fins de semana de junho.

"Desde os 14 anos acompanho o Arraial do Pavulagem. Eu adoro. Gosto muito das músicas. Canto todas", afirma a jovem.

O Arraial do Pavulagem é um tradicional festejo junino realizado anualmente em Belém do Pará, encantando moradores e visitantes com sua atmosfera cultural e animada. O evento é conhecido por resgatar as raízes culturais paraenses, celebrando as tradições juninas com muita música, dança e gastronomia típica da região.

A festividade destaca-se pela sua autenticidade, apresentando um espetáculo rico em manifestações folclóricas populares, como o boi-bumbá, com suas cores vibrantes, músicas, danças e alegria contagiante. A programação junina é um dos principais eventos culturais da cidade, promovendo a valorização e preservação da cultura local.

Próximos arrastões

Os próximos arrastões do Pavulagem ocorrem nos dias 11, 18, 25 de junho e 02 de julho. A concentração de brincantes e público começa às 08h, na Praça da República. Em seguida, sairá pela Av. Presidente Vargas até a Praça Waldemar Henrique e entorno, permanecendo até 14h com os shows do Arraial do Pavulagem e artistas colaboradores.

A Praça Waldemar Henrique será ambientada em um grande arraial - com cobertura de bandeiras e elementos cênicos que proporcionam, além da beleza visual, o conforto térmico para o público e os brincantes.

