Arraial do Pavulagem: autistas e pessoas com deficiência ganham espaço de inclusão nos cortejos

O 1° Arrastão do Pavulagem saiu às 10h deste domingo, 11, da Praça da República, em frente ao Theatro da Paz, em Belém. Com percurso seguindo pela avenida Presidente Vargas, Rua Municipalidade e Praça Waldemar Henrique. Na frente do cortejo estavam as crianças com seus "boizinhos", Pessoas Com Deficiência (PCDs), acompanhadas de seus familiares.

A brincante Nanci Figueiredo, 60 anos, acompanha o Arraial do Pavulagem há anos e sempre está acompanhada do seu filho Gleidson Figueiredo, 44 anos. Devido à deficiência, o rapaz precisa usar cadeira de rodas e a mãe diz que isso não o limita a ter acesso a cultura e que o Pavulagem é um espaço de inclusão e apoio.

"Nós sempre estamos no Arrastão do Pavulagem, há anos, e vamos vir os quatro domingos do mês de junho. A deficiência dele não nos impede de sair de casa. Vamos para a rua. O Arraial do Pavulagem, as pessoas nos dão muito apoio e ajudam na inclusão. A importância do acesso a cultura para as pessoas com deficiência", disse Nanci.

Espaço de inclusão

Ao final do percurso dos arrastões do Arraial da Pavulagem, um espaço com 30 vagas fica preparado para receber pessoas com necessidades especiais, na praça Waldemar Henrique, em Belém. No primeiro arrastão, a área é destinada às pessoas com mobilidade reduzida, para que elas possam acompanhar os shows com conforto.

Para garantir o acesso, é necessário se cadastrar por meio do serviço on-line da Equatorial Pará. Nele, serão requeridos os dados pessoais e a carteira de Pessoa Com Deficiência (PCD) do solicitante. O cadastro gerará um QR Code, que deve ser apresentado no dia, junto com a carteira de PCD.

O espaço "+ Inclusão" estará disponível nos quatro domingos da festividade, até o dia dois de julho, e contará com atendimento e auxílio exclusivos oferecidos pelos brigadistas e agentes de saúde presentes. Os inscritos terão direito a um acompanhante.

Já no segundo domingo (18), em alusão ao Dia Mundial do Orgulho Autista, as vagas do "+ Inclusão" serão destinadas às pessoas com transtorno do espectro autista. No dia 25 de junho e 2 de julho, o espaço também estará em funcionamento, com grupos a serem definidos.