Mestre Ronaldo Silva indica três experiências juninas imperdíveis para o mês de junho

Fitas coloridas e chapéus de palha já começaram a decorar a cidade de Belém. Desde o dia 1º de junho elas anunciam a chegada do mês dos arraiais juninos e claro, do tradicional Arraial do Pavulagem. Para a alegria dos amantes da cultura popular, o primeiro arrastão já tem data marcada: 11 de junho. Enquanto o grande dia não chega, o presidente do Instituto Pavulagem, mestre e compositor Ronaldo Silva, 65, indica três experiências juninas imperdíveis para curtir o clima junino.

1- Música Junina: Noite de Fogueira - Allan Carvalho

“Indico a música do Allan Carvalho, Noite de Fogueira, uma canção que já está sendo trabalhada nas oficinas do Arraial do Pavulagem. Ele é um compositor contemporâneo, mergulhado nessa cena de fortalecimento da cultura paraense, e essa música é muito marcante. Adiantamos que ela vai fazer parte do momento do acolhimento dos mastros, chegada do barco com bandeiras do São João, quando nós fincamos esses mastros. Então, ela está dentro desse contexto de quadra junina e indico a todos”, recomenda Ronaldo Silva.

A Levantação do Mastro é considerada a abertura oficial dos arrastões e acontece com a chegada do cortejo fluvial trazendo a comitiva do “Boi Pavulagem” e os mastros de São João menino.

2- Comida típica junina

“Eu fico sempre com o bom e tradicional mingau de milho, apesar de eu gostar de tudo que é vendido nessa época, Mas indico o mingau de milho por conta da relação muito grande com a cuia. Quando ele não é servido na cuia, eu já fico querendo tomar rápido para não me aborrecer [risos]. O melhor de todos era o que a minha mãe fazia quando estava viva. Ela tinha o diferencial de sempre ralava o coco. Tomar com aqueles pedaços de coco era uma delícia, ainda mais com canela”, conta o mestre.

O mingau feito de milho é um dos mais famosos pratos das festas juninas. A venda é quase que obrigatória nas quermesses e demais eventos alusivos à quadra junina.

3- Festa junina

"Recomendo demais os arrastões dos bois de máscaras do município de São Caetano de Odivelas, nordeste do Pará. É uma manifestação cultural muito linda do nosso Estado. Estamos no caminho de descobrir e celebrar as maravilhas do Brasil, e visitar essa festividade, comer comidas típicas locais, fortalece ainda mais a nossa cultura”, finaliza.

Com vários grupos de Boi de Máscara, a população do município de São Caetano de Odivelas brinca e se diverte pelas ruas da cidade. Neste mês de junho, as cores e os personagens ganham vida e animam os brincantes.