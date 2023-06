Arraial do Pavulagem realiza parceria em alusão ao Dia do Orgulho Autista

Famosa pelos cortejos do Batalhão da Estrela e pelo colorido de seus brincantes, a banda Arraial do Pavulagem é também atuante no campo da educação e das causas sociais, há mais de 35 anos. Em 2023, duas iniciativas tem suscitado histórias de vida no ambiente "pavuleiro". A primeira é a Oficina Infantil de Brinquedos Animados, que encerra hoje, 3, após três encontros no mês de maio. E a segunda é uma parceria com o Grupo Mundo Azul, em alusão ao Dia Internacional do Orgulho Autista, que será concretizada no dia 18 de junho.

VEJA MAIS

O Grupo promove também uma oficina para mães de pessoas com autismo, também no dia 3. A parceria vai incluir cerca de 50 pessoas com autismo e suas famílias no segundo Arrastão da quadra junina, em uma ala exclusiva. A programação completa do ano do Instituto Arraial do Pavulagem traz o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz". A realização é do Instituto Arraial do Pavulagem, com patrocínio da Equatorial Energia e Programa SEMEAR; co-patrocínio da Fundação Cultural do Estado do Pará (FCP), Secretaria de Estado de Cultura (SECULT), Governo do Pará e Prefeitura de Belém (através da FUMBEL).

Oficina

O objetivo da Oficina Infantil de Brinquedo Animado, de acordo com o Arraial do Pavulagem, é ser a primeira vivência cultural da vida de algumas das crianças participantes. Segundo os organizadores, a atividade foi pensada especialmente para os "pavuleirinhos" mais jovens. Nela, crianças e adolescentes de 5 a 15 anos dão vida aos personagens que participam dos Arrastões - como o boizinho, os cabeçudos e os cavalinhos. Quem ministra as oficinas são os instrutores "Baba" (que faz a função de "Tripa do Boi" nos Arrastões, carregando um dos elementos mais icônicos da festa) e "Pierrô" (que conduz a área das crianças nos cortejos).

Para Ronaldo Silva, presidente do Instituto Arraial do Pavulagem, a Oficina pode ajudar no desenvolvimento de uma identidade cultural sólida para os mais novos. "A primeira vivência cultural é um aspecto crucial na formação de crianças. No entanto, nem todas as crianças têm a oportunidade de participar de eventos culturais devido a diversos fatores, como limitações financeiras ou acesso limitado a espaços culturais. Pra ajudar a reverter isso, o Arraial do Pavulagem decidiu abrir suas portas para as crianças, proporcionando a elas a vivência de uma cultura típica da sua região desde cedo", explica Ronaldo Silva.

Grupo Mundo Azul

O Grupo Mundo Azul, parceiro do Arraial do Pavulagem na ação do Dia Internacional do Orgulho Autista, não tem fins lucrativos e é formado por mais de 400 mães dedicadas a elaborar e atuar em projetos de inclusão e conscientização sobre autismo.A parceria com o Instituto Arraial do Pavulagem tem como objetivo levar 50 pessoas com autismo e suas famílias no segundo Arrastão desta quadra junina, que acontece no dia 18 de junho - data que marca o Dia Internacional do Orgulho Autista. Todos os profissionais envolvidos atuam voluntariamente. O trabalho conjunto tem três etapas:

Na primeira, foram feitas reuniões técnicas para discutir os objetivos do projeto. A segunda parte, por sua vez, que ocorre hoje, consiste na aplicação da Oficina "Arraial Mundo Azul" para mães de pessoas com autismo (focada na produção de adereços para seus filhos) neste sábado, 3, (de 10 às 12h), supervisionado por três membros (um do Grupo Mundo Azul, um do Instituto e um do Centro de Referência no Tratamento do Autismo e Outros transtornos – CRETA). Por fim, a terceira etapa:é a culminância participação das crianças e adolescentes no Arrastão do dia 18 de junho.