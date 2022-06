'Revoada dos Pássaros' abre programação junina, neste sábado (11)

Neste sábado, 11, a Fundação Cultural do Pará (FCP) apresenta a tradicional "Revoada dos Pássaros", às 17 horas. O evento conta com Grupos e Cordões de pássaros juninos, que se reunirão no entorno da Praça Justo Chermont, conhecida como largo da Basílica de Nazaré, para iniciar o cortejo.

A programação é uma tradição criada em Belém, na qual brincantes da cultura popular saem em cortejo pelas ruas do bairro de Nazaré. O nome surgiu em alusão à colorida e animada revoada de periquitos do Complexo Arquitetônico de Nazaré (CAN).

Programe-se

"Revoada dos Pássaros"

Data: 11/06

Hora: 17h

Local: Praça Justo Chermont, no bairro de Nazaré

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)