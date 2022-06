Comunidade Caju realiza ‘Festa Cajunina’ nesta sexta, em Belém

Com a retomada dos festejos no mês de junho, será realizada nesta sexta-feira (10) a “Festa Cajunina 2022”, da Comunidade Católica Casa da Juventude (Caju), a partir das 19h, no Colégio Mirante, em Belém. Os ingressos estão sendo vendidos de forma online e também serão disponibilizados na bilheteria durante a festa.

Para crianças de 0 a 11 anos a entrada é franca. Jovens de 12 a 17 anos pagam meia entrada, no valor de R$ 7,50, ou podem doar 1 quilo de alimento não perecível. Adultos a partir de 18 anos pagam R$ 15,00. Haverá atrações musicais, apresentações juninas, brincadeiras para crianças, além de vendas de comidas típicas e guloseimas.

Confira a programação musical da Festa Cajunina

19h às 20h30 - DJ Ricardo Charone

20h30 às 21h - Apresentações juninas

21h às 21h30 - Quadrilha junina

21h30 às 22h - DJ Ricardo Charone

22h30 às 1h - Banda Rhenan Sanches

A Coordenadora Geral da Comunidade Caju, Paula Daniela, avaliou que Festa Cajunina é um evento tradicional na comunidade, realizado há mais de dez anos, marcando um momento de fraternidade e celebração do primeiro semestre das ações comunitárias.

“É um momento muito esperado para todos nós cajuínos, para nossos familiares e amigos. Podemos servir, brincar e curtir um arraial familiar e feliz. É uma festa aberta às famílias e amigos, portanto, convidamos a todos que desejam participar de uma festa junina com muita alegria, comidas deliciosas, música, segurança e fraternidade que venham para a nossa tradicional Festa Cajunina”, convidou Paula Daniela.

A renda arrecadada será destinada para custear as obras da Igreja São João Paulo II, administrada pela Comunidade Caju e para as missões de evangelização do grupo religioso.

Serviço

Festa Cajunina 2022

Data: 10/06 (sexta-feira)

Horário: a partir das 19h

Local: Quadra do Colégio Mirante, na Travessa Benjamin Constant (esquina com a Travessa Aristides Lobo), número 634, no bairro do Reduto, em Belém

Ingressos: vendas online e presenciais na bilheteria da festa

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias