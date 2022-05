Arraial do Pavulagem realiza ensaio neste sábado

Nem a chuva afastou as pessoas do ensaio do Arraial do Pavulagem deste sábado (28). Cerca de 300 pessoas aproveitaram o fim de tarde para mais um ensaio do Batalhão da Estrela na Boulevard Castilhos França.

Por quase uma hora, o grupo realizou alguns ajustes para o dia oficial do Arrastão. Em decorrência da quantidade de pessoas na via, ela precisou ser interditada por um carro da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (SeMOB), que garantiu que nenhum veículo passasse pela rua durante esse período.

Há duas semanas, as pessoas fizeram oficinas de percussão, dança e perna de pau, para partirem para esta etapa do ensaio. De acordo, com a organização do Arraial do Pavulagem, as inscrições que duravam cerca de sete dias, este anos ficou só três disponíveis, devido a alta procura.

“Foram mais de mil e quinhentos inscritos. Mas o número final de pessoas que vão participar do batalhão ainda não tá consolidado porque algumas pessoas vão ser cortadas por frequência durante as oficinas”, explicou Gustavo Moreira, Produtor Executivo.

Para que a pessoa inscrita na oficina possa participar dos Arrastões é necessário cumprir algumas regras, entre elas, o número de ausência precisa ser inferior a três.

O batalhão em 2019 teve pouco mais de 900 inscritos e 750 participantes. Neste mesmo ano, o Arrastão contou com 25 mil pessoas, a expectativa desse ano é um número superior, em decorrência da procura que ocorreram pelas oficinas.

O ‘esquenta’ para o ensaio começa dentro do Instituto Arraial do Pavulagem com a cantata, em seguida as pessoas seguem para as ruas. Os ensaios vão até o dia 09 de junho. No 08 de junho, ocorre o ensaio geral e no dia seguinte a ‘Recepção dos Mastros’.

Neste domingo (29), no Instituto vai ocorrer Roda de Boi, com participação especial da cantora Lue, e o lançamento das novas camisas do Arrastão do Pavulagem, a partir das 11h. O Arrastão do Pavulagem será dia 12 de junho.