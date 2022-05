Arraial do Pavulagem faz show de lançamento do songbook do Cordão do Galo

O Arraial do Pavulagem realiza o show de lançamento do songbook com músicas do Cordão do Galo, nesta sexta-feira, 20, no Teatro Gasômetro, a partir das 20h. O Cordão do Galo é um folguedo popular realizado há 14 anos pelo grupo no município de Cachoeira do Arari, na ilha do Marajó. O espetáculo traz as participações especiais de Luê (vocal e rabeca), Allan Carvalho (vocal e violão) e Íris da Selva. O álbum será lançado em meio físico e também nas plataformas digitais

O projeto reúne 18 músicas autorais compostas especialmente para o Cordão do Galo. Algumas das faixas, já são bastante conhecidas dos brincantes de Cachoeira do Arari, como “Borboleta Amarela”, “Banguê para Bastião” e “Cordão do Galo”, e há também as inéditas “Pirilampos”, “Giovani Bastião” e “Tartarugueiro”, que Luê, Allan e Ìris cantam nessa ordem.

O livro de músicas do Cordão do Galo, produzido por Walter Figueiredo, se constitui de partituras, letras cifradas e acordes musicais, assim como um resumo histórico do Cordão do Galo e fotografias da festividade popular. Em anexo, consta o CD com as músicas gravadas, que teve a direção musical de Júnior Soares, cantor, compositor, violonista e um dos fundadores do Arraial do Pavulagem.

Ele explica que a sonoridade do Cordão do Galo é diferenciada do restante do repertório do Arraial do Pavulagem: “É um projeto especial. Fizemos uma leitura utilizando outros instrumentos que geralmente a gente não toca no Arraial, com arranjos mais delicados com rabeca, sanfona, clarinete e flauta, em lugar da guitarra, que é o elemento que mais costuma aparecer no nosso trabalho”, descreve. O projeto reúne diferentes ritmos, como canções, lindu, banguê e outros.

"Esse songbook é a memória dessa experiência do Cordão do Galo”, resume o cantor, compositor e percussionista Ronaldo Silva, que também é um dos fundadores do Arraial e preside o Instituto Arraial do Pavulagem. “”É uma obra didática, que a gente espera que funcione para lecionar música às comunidades de Cachoeira do Arari e que também seja um combustível para o fomento cultural da região, marcada por um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que é praticamente desumano - um dos mais baixos do país", observa.

No show, Júnior Soares (voz e violão) e Ronaldo Silva (voz, reco-bambu, caxixi e tambor) serão acompanhados no palco pelos músicos Wesley Jardim (baixo), Manassés Malcher (trombone), Marcos Puff (flauta e clarinete), Adrian Barbosa (saxofone), Alfredo Meireles (trompete), Rafael Barros (percussão) e Frank Furtado (bateria).

Histórico

O Cordão do Galo também é um projeto social realizado pelo Instituto Arraial do Pavulagem e pela Irmandade dos Devotos de São Sebastião, desde 2008, que culmina com um cortejo cultural voltado às crianças e aos adolescentes de Cachoeira do Arari. A iniciativa envolve não apenas esse público, mas também os adultos em eventos de formação de brincantes e de preparação de elementos do folguedo, tais como oficinas de canto popular, de dança e de confecção de adereços e de indumentárias da manifestação cultural.

“O Cordão do Galo tem todo um processo de compartilhamento de saberes ligados ao imaginário popular, a importância de manter viva a identidade cultural do povo marajoara. Essa experiência é inspiradora porque é um trabalho feito numa região um pouco esquecida, mas mesmo assim a gente consegue levar um pouco de alegria, nosso maior objetivo”, explica Ronaldo. "O fomento cultural com essa visão de inclusão é o que nos move e faz a gente continuar caminhando e servindo de exemplo para outras comunidades e iniciativas do Marajó, de Belém e do Pará. Manter esse propósito vivo é fundamental para o desenvolvimento da nossa região“, observa.

O songbook e o show de lançamento foram patrocinados pela emenda parlamentar do senador Paulo Rocha por meio da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Agende-se:

Show de lançamento do songbook Cordão do Galo, do Arraial do Pavulagem

Dia: Sexta-feira, 20

Hora: 20h

Local: Teatro Gasômetro (Av. Magalhães Barata, 830)

Ingressos a R$ 20 à venda no Instituto Arraial do Pavulagem e on-line pelo https://tinyurl.com/showcordaodogalo (Crianças até 6 anos não pagam)