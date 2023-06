Arraial de Todos os Santos 2023 inicia programação com ‘Pássaros Juninos' neste sábado, 3

Os festejos da quadra junina começam a agitar as cidades do Pará a partir deste fim de semana. A Fundação Cultural do Pará (FCP) inicia neste sábado, 3, a programação do Arraial de todos os Santos 2023. A programação, já conhecida da população, reúne fazedores das culturas populares de todo o território paraense. Como primeira atração, a “Revoada dos Pássaros Juninos” ocorre às 17h deste sábado, 3, e abre oficialmente a programação cultural do Arraial 2023. A apresentação será na Casa das Artes, que fica localizada ao lado da Basílica de Nazaré.

O cortejo de abertura da “Revoada de Pássaros Juninos” terá como apresentações confirmadas grupos compostos por pessoas moradoras das comunidades de Outeiro, Icoaraci, Guamá e Telégrafo.

Manifestação estimada em mais de 100 anos de existência, os Pássaros Juninos são expressão encontrada apenas no Pará. O teatro popular dos Pássaros completa registro total de 116 anos neste ano e tem como característica principal ser realizada por pessoas das comunidades paraenses, das classes populares, e retratar temáticas do cotidiano paraense, além de utilizar expressões linguísticas típicas do povo amazônida.

De acordo com órgãos do setor cultural, atualmente, existem aproximadamente 35 grupos de pássaros em atividade no Pará, sendo 21 na capital, que atuam para preservar a manifestação. Para os agentes de cultura, o Pássaro Junino constitui um importante patrimônio cultural imaterial do Estado e da Amazônia, embora ainda não possua formalmente o título de patrimônio Imaterial, com pedido de registro em tramitação junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

A estética dos pássaros teve início no chamado período da Bélle Époque, também conhecido como Ciclo da Borracha. Os especialistas na manifestação afirmam que as populações mais pobres ficavam do lado de fora dos teatros e depois reproduziam do seu jeito os espetáculos das operetas que assistiam.

Participarão da revoada 2023 os grupos: Pipira, Colibri, Curió, Tem-Tem do Outeiro, Oncinha, Bacu, TemTem do Guamá, Beija-Flor, Suindara, Sabiá, A Garça, Tucano, Papagaio Real, Rouxinol, Japiim, Uirapuru e Ararajuba, entre outros.