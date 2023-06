Arraial do Pavulagem: confira 10 dicas para curtir os arrastões com bem-estar e segurança

O 1º Arrastão do Pavulagem 2023 é realizado neste domingo (11), com expectativa para reunir 35 mil brincantes no centro de Belém, com o tema "Arrastão do Pavulagem 2023 - Arraial por um Mundo de Paz". O espetáculo começa com a Roda Cantada, às 9h, em frente ao Theatro da Paz, na Praça da República. Às 10h, o cortejo desce pela avenida Presidente Vargas e chega à Praça Waldemar Henrique, após fazer a curva na Rua Municipalidade.

Concentração: a partir das 08h (na Praça da República, em frente ao Theatro da Paz)

Roda cantada: 09h

Saída do cortejo: 10h

Chegada do cortejo: 11h (na Praça dos Estivadores)

Término da programação: 14h (após muita música e diversão)

Para garantir bem-estar e segurança ao longo desse percurso, o Instituto Arraial do Pavulagem, responsável pela programação, listou 10 dicas essenciais. Confira:

1- Te alimenta bem antes de ir;

2- Usa roupas e calçados leves;

3- Capricha no protetor solar e no chapéu Pavulagem;

4- Te hidrata. Tomar bastante água é essencial;

5- Jogue lixo no lixo. Vamos fazer um cortejo limpo;

6- Fica atento aos seus pertences;

7- Não te afasta das crianças pelas quais tu és responsável. Em caso de crianças perdidas, mantém a calma e solicita apoio dos órgãos responsáveis (Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Instituto Arraial do Pavulagem);

8- Respeite o espaço do Batalhão da Estrela. Os brincantes precisam ficar livres na hora do cortejo pra fazer a festa;

9- Cuidado com os pernaltas. Mantenha uma distância segura e evite acidentes;

10- Cante e dance respeitando o espaço de todos os brincantes (principalmente os Pernaltas).