Círio 2023: devota segue Nossa Senhora de Nazaré por gratidão à bênção dupla

Mais do que uma multidão, o Círio retrata a relação de amor, gratidão e fé que cada devoto tem com Nossa Senhora de Nazaré. Gratidão é o que move a Larissa Cássia Ribeiro de Souza, de 25 anos. Pelo segundo ano consecutivo ela confeccionou uma casinha e um bebê de cera para carregar e agradecer pelas graças alcançadas durante a procissão do Círio.

Larissa conta que recebeu duas bênçãos seguidas, a gravidez da filha Maria Eva e a seleção para a moradia própria. "Eu tinha muita vontade de ter um filho e não podia, segundo os médicos. Mas eu nunca perdi a fé e fiz uma promessa. Aí, em 2021, veio a gravidez e, logo depois, fui contemplada e recebi meu apartamento em uma unidade habitacional", conta emocionada.

Relatos como esses estão presentes na vida daqueles que sonham, creem em Nossa Senhora de Nazaré e pedem por um milagre. “Se não fosse pela minha fé e perseverança em Nossa Senhora, talvez eu nem estivesse aqui para testemunhar essas duas grandes graças em minha vida”, complementa a devota de Nazaré.

Milagres atribuídos à Nossa Senhora de Nazaré

Assim como os de Larissa, diversos outros milagres são atribuídos pelos cristãos à Nossa Senhora de Nazaré. Um dos mais conhecidos teria sido a graça alcançada pelo fidalgo português Dom Fuas Roupinho, cujo cavalo galopava em uma mata perto de um abismo. Ao perceber que iria cair para a morte, o fidalgo pediu a proteção de Nossa Senhora e o cavalo conseguiu parar.

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré remonta ao início da colonização portuguesa. O termo Círio vem da palavra latina "cereus", que significa vela ou tocha grande. Por ser a principal oferta dos fiéis nas procissões em Portugal, com o tempo, o termo passou a ser sinônimo da procissão de Nazaré aqui em Belém e de muitas outras cidades do interior do Pará.